Genève (VNA) – L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a récemment publié un article faisant l’éloge de Kymviet Space, un établissement vietnamien de production et de commerce d’articles artisanaux fondé par des personnes handicapées pour créer des emplois pour les personnes handicapées dans le pays.

Pham Viêt Hoai, fondateur et président du conseil d’administration de Kymviet. Photo: WIPO

Selon l’article intitulé " Quand handicap rime avec créativité, dynamisme et excellence au Vietnam" paru sur sa page d’accueil de l’OMPI, pour l’heure, Kymviet n’est enregistrée qu’au Vietnam, car l’entreprise a mis l’accent sur le renforcement de sa marque et de sa réputation dans le pays.

Cependant, elle est désormais prête à pénétrer les marchés étrangers et, dans les cinq prochaines années, elle est résolue à s’étendre au marché européen et à protéger sa marque à l’échelle internationale.

L’article indique que l’entreprise entend également créer davantage de possibilités d’emploi pour les personnes handicapées au Vietnam et ouvrir un centre de formation professionnelle à leur intention, tout en promouvant la culture vietnamienne à travers le monde.

Un spécialiste des marques de l’OMPI travaille avec Kymviet pour mettre au point une marque internationale et d’autres actifs incorporels afin de l’aider à atteindre ses objectifs de développement commercial.

Certains des produits artisanaux de Kymviet. Photo: WIPO

L’OMPI a cité Pham Viêt Hoai, fondateur et président du conseil d’administration de Kymviet, disant que “les clients achètent nos produits non pas parce qu’ils veulent faire œuvre de charité, mais parce que ces produits sont de la plus haute qualité”.

L’activité de Kymviet, dont le nom est composé de “Kym” (aiguille à coudre) et de Viet pour Vietnam, repose aujourd’hui sur trois piliers, à savoir la fabrication de produits artisanaux, le café et l’éducation, selon l’article.

Pham Viêt Hoai a indiqué que le Vietnam compte plus de 2,5 millions de personnes sourdes, et Kymviet se concentre sur cette communauté, la plupart des membres de son personnel étant sourds. Selon lui, la mission de Kymviet est de donner à ces personnes des perspectives d’emploi et de leur permettre de réaliser leur plein potentiel. – VNA