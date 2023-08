Quang Ninh (VNA) - Dans la province de Quang Ninh, en plus de la mer, les destinations écotouristiques au cœur des montagnes et forêts attirent également les visiteurs. Plusieurs endroits suscitent un intérêt pour les investisseurs afin de devenir des sites attrayants.

Touristes dans la zone d’écotourisme Happy Land, province de Quang Ninh (Nord).

La zone d’écotourisme Happy Land se trouve dans le village de Khe Khoai, commune de Thông Nhât, ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord). Dès l’arrivée des voyageurs, leur première impression est celle d’une abondante verdure, ombragée par de grands arbres, et avec le doux murmure d’une chute d’eau. L’espace est très vaste.



“Avec une grande zone disponible, nous concevons des cascades et plantons de l’herbe. De plus, nous préservons tous les arbres pour créer de l’ombre”, a partagé Bùi Van Huyên, gestionnaire de la zone d’écotourisme Happy Land.



D’une superficie totale de 2 ha, dont 1 ha de forêt, Happy Land propose du camping et de nombreux services de divertissement... Tous prennent place au cœur de la forêt et dans ses environs. Cet endroit accueille des centaines de visiteurs par jour, surtout pendant les week-ends.



Cette destination attire également les visiteurs avec ses services tels que la piscine, la zone de divertissement, les activités de team building ainsi que la restauration... Ici, plus de dix tentes sont installées pour que les jeunes et les familles puissent camper et découvrir cet espace naturel. Les touristes peuvent ainsi profiter de l’air frais et se baignent dans la piscine.



“Dans le futur, Happy Land prévoit d’édifier une zone d’écotourisme avec une variété d’activités pour les enfants et les étudiants. Nous sommes en cours de construction et aurons bientôt davantage d’expériences disponibles tels que la zone de culture de légumes et le zoo”, a poursuivi M. Huyên.



Parmi les destinations à proximité, on peut citer la ferme Ky Thuong Am Vap, dans la commune de Ky Thuong, les jardins écologiques de Xuân Truong et Man’s Farm, dans la commune de Thông Nhât... De nombreux services sont proposés tels que la visite de la forêt de bambous, la baignade en rivière, le jardinage ou encore la cueillette de fruits...



Diversité des produits et services



La zone d’écotourisme Gia Dinh (Famille), située dans la commune de Hai Lang, district de Tiên Yên, possède un espace vert comprenant 8 ha de forêts. Les visiteurs peuvent y profiter d’un camping gratuit. Ce lieu attire environ 1.000 touristes par mois.

Un coin de la ferme Ky Thuong Am Vap dans la province de Quang Ninh.

“Avec ces paysages naturels, ces lieux sont pratiques et adaptés aux courts voyages ou aux excursions d’une journée. Le prix des services est également un atout. Ici, les voyageurs apprécient l’espace et l’originalité de la gastronomie”, a souligné Trân Dang An, directeur du voyagiste Halo Tour, basée dans la ville de Ha Long.



Selon les experts, le point commun de ces destinations est le développement de produits et de services grâce aux forêts, espaces verts, jardins et paysages. Ces lieux mettent en avant la verdure comme élément essentiel des expériences touristiques. Chacun a ses propres caractéristiques et façons d’attirer les touristes. Grâce à ces avantages exceptionnels, plusieurs modèles se sont développés dans différentes localités de la province.



Les types d’écotourisme de petite et moyenne tailles, associés aux espaces verts des forêts et des jardins, sont en plein essor. Les voyages sont de courte durée, principalement pendant les vacances d’été, les fêtes ou les week-ends. L’avantage de ces voyages réside dans leur facilité d’organisation et leur accessibilité en termes de transport. De plus, leur coût est également assez raisonnable.



En particulier, plusieurs endroits suscitent un intérêt pour les investisseurs en vue de devenir des sites touristiques attrayants. Par exemple, la zone fruitière de Viêt Dân dans le chef-lieu de Dông Triêu, a attiré l’attention de la société sud-coréenne Ha Nong et devrait en faire une destination pour les touristes internationaux lors des circuits Hanoï - Hai Phong - Uông Bi - Dông Triêu.



Ces modèles contribuent à la création de nouveauté tout en développant l’économie locale, notamment dans les zones montagneuses et reculées. Cependant, leur expansion nécessite également une gestion rigoureuse des autorités locales pour s’assurer que les établissements respectent les réglementations, évitant ainsi les violations et les impacts négatifs sur la forêt. -CVN/VNA