La baie de Ha Long. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Vietnam meets Dustin, Max McFarlin, CeeJay ou HanQuocBros sont des YouTubers familiers des net-citoyens vietnamiens ces dernières années. Ils créent tous du contenu lié à la culture, à la cuisine et au tourisme au Vietnam.

Image d'un Vietnam sympathique

La propriétaire de la chaîne YouTube Cheri Hyeri est Kim Hyeri, une jeune fille de 27 ans. Elle est diplômée en langue vietnamienne de l'Université des langues étrangères de la République de Corée. Actuellement, 1,1 million de personnes suivent sa chaîne YouTube. Avec son amour pour le Vietnam, Kim Hyeri a créé cette chaîne YouTube pour présenter le tourisme au Vietnam et la culture vietnamienne, créant un espace d'échange virtuel pour les jeunes des deux pays.

Kim Hyeri souhaite retourner au Vietnam qui, pour elle, est un pays beau, chaleureux et jeune. La série de vidéos de Kim Hyeri sur le tourisme, la culture, la nature et la vie au Vietnam suscite l'intérêt de centaines de milliers de jeunes non seulement en République de Corée, mais également dans le monde entier.

Vietnam Meets Dustin est l'une des chaînes YouTube très connues des amateurs de voyages au Vietnam ces dernières années. Cette chaîne, qui compte plus de 600.000 abonnés, propose des vidéos sur la vie rurale au Vietnam. Son propriétaire, Dustin Cheverier, est un jeune homme de 33 ans originaire de Californie (États-Unis).

Passionné par la ruralité vietnamienne, Dustin Cheverier vit dans ce pays d'Asie du Sud-Est depuis plus de quatre ans. Quand il est arrivé au Vietnam pour la première fois, il a été conquis par la beauté de cette terre magnifique et paisible. Selon Dustin, les banlieues ou les zones rurales du Vietnam ont toujours un attrait particulier pour lui.

Cee Jay est un YouTuber étranger vivant au Vietnam. Ses vidéos sur la cuisine et des destinations touristiques au Vietnam ont reçu des centaines de milliers de likes.

Selon Cee Jay, le Vietnam ne laisse que de bonnes impressions aux visiteurs étrangers en général et à lui-même en particulier. Cet homme voue un amour au Vietnam qui, selon lui, est sa deuxième patrie. Ces paroles de CeeJay ont reçu de très bonnes réponses de la part des jeunes vietnamiens ainsi que ceux de plusieurs autres pays.

Promouvoir le tourisme vietnamien via YouTube

Selon Statista, un portail en ligne allemand spécialisé dans l’analyse de statistiques et les données de marché et de consommation, YouTube est la deuxième plus grande plate-forme de médias sociaux au monde avec environ 2 milliards d'utilisateurs par mois. YouTube est une source d'information importante pour près de 60% des voyageurs du monde entier en train de trouver une inspiration de voyage, de choisir des destinations et de partager des expériences.

Le pain du Vietnam. Photo: Vietnam Illustré



Le Vietnam figure parmi les quatre pays qui regardent le plus YouTube et les cinq plus grands marchés pour cette plateforme.

De nombreux jeunes YouTubers ont choisi le tourisme au Vietnam comme sujet de leurs vidéos, présentant ainsi la beauté de toutes les régions du pays sous diverses perspectives.

En plus des YouTubers étrangers, de nombreux jeunes vietnamiens amoureux des voyages contribuent à promouvoir la belle image de leur pays natal à travers des aventures pleines d'émotions et d'expériences et des séquences poétiques et émouvantes tels que Khoai Lang Thang, Chan La Ca, Sunny VietNam, Olive's Diary,...

Le Truong Huy (surnommé Huy Hay Di) - un vlogger de voyage renommé, a déclaré: «En plus du désir de transmettre l'esprit de découverte et de voyage, je veux motiver les jeunes à partager en toute confiance avec tout le monde de la beauté de leur patrie et de son peuple ».

Chaque créateur de contenu YouTube est considéré comme un "guide touristique en ligne" sur la culture, la cuisine, et la nature du Vietnam. Après chaque voyage, ils acquièrent non seulement de nouvelles expériences mais contribuent également à promouvoir le tourisme vietnamien auprès des amis internationaux. -VNA