Dà Nang (VNA) - Qatar Airways prévoit d’étoffer son offre de vols entre Doha, au Qatar et la ville côtière de Dà Nang, au Vietnam de quatre à sept vols hebdomadaires au 2e trimestre de cette année, un an après le lancement de la route aérienne en décembre 2018.

Un avion de Qatar Airway sur le point de décoller de l’aéroport international Hamad de Doha, au Qatar. Photo: AFP/VNA

Le Département du tourisme de Dà Nang a déclaré que l’augmentation des fréquences au départ de Doha aiderait à stimuler le tourisme et les investissements parmi les destinations centrales du Vietnam, du Moyen-Orient et de 150 destinations mondiales du réseau de Qatar Airways.La compagnie aérienne qatarie a également transporté 170 touristes dans la ville le premier jour de 2020.La route aérienne Dà Nang-Doha est le seul vol direct du Centre du Vietnam vers le Qatar et le Moyen-Orient, opéré en Boeing 787-8 équipé de 254 sièges.La plus grande ville du Centre est la troisième destination vietnamienne du réseau de Qatar Airways après Hô Chi Minh Ville en 2007 et Hanoi en 2010.Qatar Airways propose actuellement des vols directs deux fois par jour à destination de Hanoi et 10 vols hebdomadaires vers Hô Chi Minh-Ville.En octobre 2017, Qatar Airways annonçait son partenariat interligne avec la compagnie aérienne privée Vietjet Air. Ce partenariat permet aux passagers de la compagnie qatarie de voyager depuis et vers des villes vietnamiennes non desservies par Qatar Airways avec une seule réservation valable sur les réseaux des deux compagnies. – VNA