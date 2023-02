Cérémonie de signature de l'accord-cadre sur le contrat de vente de gaz du lot B pour le projet de centrale thermique O Mon II. Photo: petrovietnam.petrotimes.vn

Hanoi (VNA) - Le Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam (PVN) et la joint-venture entre la Compagnie générale par actions du commerce et de la construction (Vietracimex) du Vietnam et le groupe japonais Marubeni ont signé mercredi 22 février à Hanoi l'accord-cadre sur le contrat de vente de gaz du lot B pour le projet de centrale thermique O Mon II.

Le contenu principal de cet accord-cadre est d'unifier les principes et les principales dispositions du contrat de vente de gaz et de servir de base aux parties pour accélérer l'avancement des investissements de tous les projets de la chaîne de projets gaz - électricité du lot B.

Le directeur général du PVN, Le Manh Hung, a déclaré que toute la source de gaz du lot B, à près de 400 km au large de la côte de la ville de Can Tho, sera transportée par un système de pipelines jusqu'au district d'O Mon de la ville pour être fournie aux O Mon I, O Mon II, Les centrales électriques O Mon III et O Mon IV, qui ont une capacité combinée d'environ 3.810 MW.

Le directeur général du PVN, Le Manh Hung, lors de la cérémonie. Photo: petrovietnam.petrotimes.vn

Pendant la période stable, le lot B fournira aux centrales électriques environ 5,06 milliards de mètres cubes de gaz par an pour produire environ 21,2 milliards de kWh d'électricité afin de répondre à une partie de la demande énergétique pour le développement économique du Vietnam dans les temps à venir. Le développement du projet du lot B contribuera au développement socio-économique des provinces de la région du Sud-Ouest, à garantir la demande nationale de production d'électricité pour la période après 2026, a déclaré Lê Manh Hung.



De son côté, Nobuta Tetsuhiro, conseiller de l'ambassade du Japon au Vietnam a affirmé que la centrale thermique d'O Mon II sera un important projet énergétique de transition, contribuant à aider le Vietnam à remplir son engagement de ramener les émissions nettes à zéro d'ici 2050, ainsi qu'à resserrer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays.

Le Comité populaire de la ville de Cân Tho (delta du Mékong) a remis en février 2021 le certificat d’investissement au projet de construction de la centrale thermique d'O Mon II. Sa capacité nominale est de 1.050 MW. -VNA