Le directeur général de PVN, Le Manh Hung, contrôle le projet Sao Vang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Groupe PETROVIETNAM (PVN) met en œuvre de nombreuses mesures synchrones pour maintenir son exploitation pétrolière et gazière alors que ses activités de production et de commerce sont confrontées à de nombreuses difficultés.



En effet, la plupart des principaux gisements du Vietnam sont sur un déclin naturel tandis que de nombreuses unités membres de PVN ne peuvent pas réaliser de gros investissements pour développer de nouvelles exploitations.



Selon PVN, depuis le début de l'année, le gaz exploité est excédentaire, les objectifs d’exploitation du pétrole brut sont ainsi affectés. En outre, le forage se heurte à des difficultés dont l’indisponibilité de plusieurs équipements nécessaires dans un contexte de prix de location élevés. En particulier, certaines unités ne peuvent pas réaliser d'investissements importants car la durée de contrats pétroliers et gaziers est sur le point d'expirer, ce qui affecte le développement de champs et l'expansion des zones d'exploitation. De plus, certains gisements présentent des structures géologiques exigeant des technologies très complexes, ce qui affecte considérablement l’exploitation…



Mettant en œuvre des directives du gouvernement et des conclusions de la permanence du Comité du Parti au sein de PVN, le 19 septembre, le directeur général du groupe, Le Manh Hung, a promulgué la directive n° 6167/CT-DKVN qui met à jour les objectifs et solutions pour garantir le plan de gestion de 2023. Cette dernière définit cinq groupes de solutions pour améliorer la production, les affaires, la finance, l'investissement et la chaîne de valeur.



Afin de bien les mettre en œuvre, le directeur général de PVN, Le Manh Hung, a récemment eu une séance de travail directe avec les unités chargées de l’opération et les sous-traitants pétroliers et gaziers gérant des lots et des gisements sur le plateau continental vietnamien. Ils ont examiné et proposé des solutions pour assurer le plan d’exploitation pétrolière et gazière en 2023.

Panorama de la séance de travail. Photo: VNA



Lors de la réunion, Vietsovpetro, BIENDONG POC, Idemitsu, PVEP-POC, Cuu Long JOC, Hoan Long - Hoan Vu JOC, JVPC ont présenté de nombreuses mesures en matière de géologie - ingénierie, ainsi que des solutions technologiques et celles liées à la gestion des opérations de traitement..., pour assurer la production tout au long de 2023.



Ils ont également évalué les opportunités d'augmenter la production à l'avenir avec de nouveaux acteurs potentiels. En outre, ils ont demandé à PVN de les aider à éliminer les difficultés liées aux procédures juridiques, d’appeler le gouvernement, les ministères et organes compétents à accélérer les études et l’approbation des plans de développement de gisements et d’expansion de zones d’activité…



Prenant note des solutions proposées par les opérateurs, le directeur général de PVN, Le Manh Hung, leur a demandé de continuer d'étudier les fluctuations du marché afin de choisir les activités d'exploitation les plus appropriées et de saisir les opportunités.



Le directeur général du PVN a en outre demandé aux unités d'examiner et de réévaluer les limites et les risques et d'avoir des plans efficaces et appropriés pour les surmonter. Il a également insisté sur la nécessité de se concentrer sur l'amélioration de la gestion et de l'efficacité opérationnelle ainsi que la réduction des coûts, de continuer à suivre de près les projets d’investissement dans l’exploration et l’exploitation. Par ailleurs, il est nécessaire de continuer de mettre en œuvre efficacement les chaînes de valeur, de chercher à optimiser les ressources et les infrastructures disponibles…



Au cours des huit premiers mois de 2023, la plupart des objectifs de production de PVN ont été atteints, voire dépassés. L'exploitation de pétrole brut a atteint 7,06 millions de tonnes, dépassant le plan de 14,5%.-VNA