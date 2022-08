Employés de PVN. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN - PetroVietnam), poursuit 12 tâches clés pour mettre en œuvre sa feuille de route sur la transition énergétique.

En 2021, PVN et la Banque asiatique de développement (BAD) ont signé un protocole d'accord sur l'établissement d'un partenariat stratégique d’ici 2024 afin de promouvoir le développement des énergies propres et durables et d'aider le groupe vietnamien à atteindre ses objectifs de la transition énergétique pour la croissance verte.

Ce texte pose le fondement pour les activités de coopération entre les deux parties, telles qu'une stratégie et une feuille de route pour la transition énergétique pour la croissance verte; un captage, un stockage et une utilisation du carbone (CCUS); un développement de l'hydrogène et de l'éolien offshore.

Pour accomplir les tâches au service de la transition énergétique, un représentant de PVN a déclaré qu'il était nécessaire d'encourager l'exploitation optimale de ressources nationales, d’accélérer la mise en œuvre des projets pour optimiser les coûts.

De plus, développer un plan de CCUS pour faciliter l'arrangement de capitaux dans certains projets gaziers, tout en créant des crédits-carbone.

Selon le directeur général de PVN, Lê Manh Hung, son groupe a commencé en 2019 à mettre en œuvre sa feuille de route liée à la transition énergétique, mais la mise en œuvre doit être basée sur les objectifs nationaux.

PVN se concentrera sur l’accélération de la prospection et de l'exploration de gaz et pétrole, notamment les recherches sur l'utilisation d'énergies renouvelables dans l'extraction de pétrole et de gaz, a indiqué Lê Manh Hung.

PVN se focalisera également sur le développement des débouchés, l'utilisation de l'énergie solaire dans des usines telles que la raffinerie de pétrole Dung Quât. Le groupe accordera en outre la priorité à la modernisation de ses technologies, à l'écologisation de ses usines, au développement de l'énergie éolienne offshore, à l'évaluation du marché de la transition énergétique avec chaque groupe de produits et services, et l’élaboration d’un portefeuille de transition énergétique.

Selon le groupe, la transition énergétique des sociétés pétrolières et gazières dans le monde a entraîné un changement dans les stratégies d'investissement (rétrécissement des activités d'investissement dans le pétrole et le gaz et augmentation des investissements dans les technologies propres). Cependant, les investissements dans les technologies propres ne représentent actuellement que 5% du total des investissements en 2022. Un grand montant est injecté dans l'énergie éolienne offshore. Au mois de juin 2020, une quarantaine de pays ont lancé des stratégies, feuilles de route sur l’hydrogène, dont la Chine, les Etats-Unis, l’Inde et la Russie.

L'« hydrogène vert » ou « hydrogène propre » est le dihydrogène produit à partir d'énergie renouvelable, par le processus d'électrolyse de l'eau. On le distingue de l'« hydrogène gris » produit par vaporéformage du méthane, de l'« hydrogène noir » produit à partir de source fossile ou d'électricité en découlant ou de l'« hydrogène jaune » produit à partir d'énergie nucléaire.

L'hydrogène n'est pas seulement une source de carburant mais aussi une source d'énergie. C'est une matière première importante pour les activités économiques en général (telles que la production industrielle, le transport, la production et le stockage d'énergie) mais aussi les matières premières/carburant pour les activités de production, et que dans l'avenir, l'hydrogène « vert » remplacera progressivement les combustibles et matériaux fossiles pour former une économie de l'hydrogène.

L'économie de l'hydrogène est de plus en plus invoquée pour ses potentielles perspectives d'avenir, en particulier contribuer à la décarbonation de l'économie: transport longue distance, industrie lourde, chimie, carburants, etc, où l'hydrogène peut remplacer les combustibles fossiles.

En vue de suivre la tendance au développement de l'industrie de l’hydrogène, PVN doit participer rapidement au processus de planification des stratégies et politiques pour créer le cadre juridique nécessaire au développement de l'énergie hydrogène grâce à la coopération avec les instituts de recherche, ministères et organes concernés.

Avec le programme de recherche scientifique et technologique à long terme, PVN doit se concentrer sur la recherche et l'application, en accédant aux nouvelles technologies dans la chaîne de production, de transport, de stockage et d'utilisation/application de l'hydrogène pour anticiper et être prêt à participer à la production d'hydrogène lorsque le marché sera disponible.

PVN doit se focaliser sur le développement de l'hydrogène « vert » sur la base des caractéristiques et avantages des infrastructures de l'industrie pétrolière et gazière du Vietnam, et la mise en œuvre de projets éoliens offshore afin de poser les bases pour le développement de l'énergie hydrogène. Il est nécessaire d'élaborer un plan de développement pour que d'ici 2030, PVN affiche une production de 1.400 MW d'énergie éolienne offshore.-VNA