PVN est en tête du top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le groupe national pétrolier et gazier (PetroVietnam - PVN) continue d'affirmer sa position de leader dans le top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam de 2022 (VNR500), selon le classement annuel rendu public récemment par Vietnam Report.

Ses filiales comme PetroVietnam Gas Corporation JSC (PV Gas), la compagnie générale de pétrole du Vietnam (PV Oil), la compagnie générale des engrais et des produits chimiques de PetroVietnam (PVFCCo), le joint-venture gazo-pétrolier Vietnam-Russie (Vietsovpetro), la compagnie PV Power… sont aussi présents dans ce top.

Le classement VNR500, réalisé par la compagnie Vietnam Report, est basé sur le modèle Fortune 500, le classement des 500 premières entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires. Au Vietnam, le VNR500 est fondé sur des recherches et évaluations indépendantes selon les normes internationales de Vietnam Report. Le classement est publié chaque année depuis 2007, avec les consultations d'experts nationaux et internationaux, notamment de l'Université d'Harvard (États-Unis).

Le PVN a appliqué de manière synchrone et efficace de nombreuses solutions importantes. Grâce à ces efforts, il a réussi à atteindre plus tôt que prévu trois objectifs importants pour toute l'année 2022 que sont revenu total, bénéfice consolidé avant impôts et contribution au budget de l'État.

De janvier à août, l’exploitation de pétrole brut par PVN a dépassé de 23% son plan pour les huit premiers mois, représentant 84% du plan fixé pour l’ensemble de l’année.

La production et l'approvisionnement en urée pour le marché national ont atteint 1,22 million de tonnes, dépassant de 10% le plan fixé pour les huit premiers mois et représentant 72% du plan annuel, en hausse de 9% sur un an.

De plus, PVN a produit 4,56 millions de tonnes de carburants (hors la SARL de raffinerie et de pétrochimie de Nghi Son - NSRP), dépassant de 8% le plan pour les huit premiers mois et équivalant à 74% du plan annuel, en hausse de 5% en variation annuelle, répondant à la demande du marché national.

Le groupe a versé 90,6 billions de dongs (plus de 4 milliards de dollars) au budget de l’État, dépassant de 40% le plan défini pour toute l’année, soit une hausse de 45% en glissement annuel. Parallèlement, en huit mois, il a atteint les objectifs de chiffre d’affaires total et de bénéficie consolidé avant impôts fixés pour l’ensemble de l’année. -VNA