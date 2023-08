Hanoï (VNA) – Le groupe PetroVietnam (PVN) a atteint son objectif de contributions au budget de l'État pour l'ensemble de l'année 2023, soit cinq mois avant la date prévue.



Selon PVN, au cours des sept derniers mois, la croissance mondiale a été faible, de même que la demande de consommation, tandis que les barrières protectionnistes ont augmenté, les marchés financiers ont connu de nombreuses fluctuations et des politiques monétaires strictes ont été appliquées dans de nombreux pays.



En outre, de nombreux nouveaux défis sont apparus en termes de sécurité alimentaire mondiale, aux côtés des perturbations de chaînes d'approvisionnement, des fluctuations sur les marchés énergétiques et des évolutions négatives des prix et de la demande.



En tant qu'économie très ouverte, le Vietnam est confronté à des facteurs défavorables, tant internes qu'externes. Dans ce contexte, le gouvernement a fait de grands efforts pour mettre en œuvre de nombreuses solutions pour lever les difficultés et soutenir l'économie. A ce jour, le gouvernement continue de s'en tenir à son objectif de croissance pour 2023, bien que la réalisation de l'objectif fixé ait été identifiée comme extrêmement difficile.



Déterminée à accompagner le gouvernement, en tant que le groupe leader économique et énergétique au Vietnam, PVN a drastiquement mis en place des solutions de gouvernance adaptées aux évolutions du marché, dans le but d’accélérer la transformation numérique, d’augmenter la productivité et de moderniser son modèle de croissance.



En conséquence, PVN a maintenu ses activités de production et commerciales de façon sûre, stable et hautement efficace. Ses objectifs de production ont tous dépassé le plan fixé et se sont établis à un niveau élevé, permettant de fournir de manière stable et maximale des produits stratégiques de gaz, d'électricité et de carburants à l'économie. De plus, PVN a dépassé les objectifs financiers au fil des mois et des trimestres. En particulier, ses contributions au budget de l'État au cours des sept derniers mois a atteint 78.310 milliards de dongs, dépassant de 62% le plan fixé pour cette période et soit l’équivalent de 100,02% du plan pour l’ensemble de l’année 2023.



Au cours des six derniers mois de l'année, PVN continue à mettre en œuvre de manière synchrone de nombreuses solutions pour atteindre ses objectifs de croissance.



Le groupe et chacune de ses unité élaborent régulièrement des plans de fonctionnement basés sur le scénario global de croissance économique et les objectifs de gouvernance. PVN continue d'examiner les problèmes et difficultés de chacune de ses unités afin d’avancer des politiques et mécanismes pour les résoudre.



En parallèle, PVN et ses unités continuent d'évaluer leur processus de transformation numérique, d’édifier des bases de données, de mettre en œuvre la transition énergétique, de déployer des modèles d’économie collaborative et d'économie circulaire. Par ailleurs, le groupe met en œuvre de toute urgence le décret 45/2023/ND-CP guidant la mise en œuvre de la loi pétrolière et gazière de 2022 et des réglementations connexes…



Au cours du premier semestre 2023, le chiffre d'affaires total de l'ensemble du groupe a été estimé à 420,1 billions de dongs, dépassant le plan fixé de 24%.-VNA