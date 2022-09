Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le chiffre d’affaires des lots pétroliers 01 et 02, exploités par la Compagnie de prospection et d'exploitation gazière et pétrolière de PetroVietnam (PVEP), est estimé à plus de 1,2 milliard de dollars en cinq ans.

La PVEP a commencé à exploiter les lots pétroliers 01 et 02 à partir de septembre 2017 en termes d’un contrat signé avec le maître d’ouvrage Petronas Carigali Vietnam Limited.

Au 23 mai 2022, la production totale des lots pétroliers 01 et 02 a atteint 130 millions de barils de pétrole et la PVEP est devenue l'un des quatre sous-traitants pétroliers et gaziers au Vietnam à atteindre ce niveau.

La PVEP a contribué plus de 450 millions de dollars au budget de l'État et a enregistré un bénéfice après impôt de 262 millions de dollars.

Les lots pétroliers 01 et 02 sont des parties du bassin de Cuu Long, situés sur le plateau continental du Vietnam, à environ 150 km au Sud-Est de la ville de Vung Tau. Il comprend quatre gisements étant actuellement exploitées : Ruby, Pearl, Topaz et Diamond ; deux gisements nouvellement découverts qui sont Jade et Emerald, et d’autres structures potentielles.

En 1998, les lots pétroliers 01 et 02 ont reçu les premiers flux de pétrole du gisement Ruby et ont atteint le niveau de 50 millions de barils en 2006. En 2010, le FPSO Ruby II a été mis en service pour remplacer le FPSO Ruby Princess et a reçu les premiers flux de pétrole des gisements Pearl et Topaz.

En 2014, les lots pétroliers 01 et 02 ont continué à recevoir les premiers flux de pétrole du gisement Diamond et ont atteint le niveau de 100 millions de barils en 2015. La production des lots pétroliers 01 et 02 a atteint le plus haut niveau de 25.000 barils le 29 mai 2015.

La Compagnie d’exploration et de production de pétrole et de gaz du PetroVietnam (PVEP - PetroVietnam Exploration Production Corporation) a été fusionnée en 2007 à partir de 2 unités : compagnie d’investissement et de développement gazopétrolier (PIDC) et compagnie d’exploration et d’exploitation PVEP à Hô Chi Minh-Ville.

PVEP a été créée pour de mettre en œuvre des activités d'exploration pétrolière et gazière dans le pays et à l’étranger.

PVEP gère actuellement 35 projets gazo-pétroliers, dont 29 dans le pays et 6 à l'étranger (Mongolie, Algérie, Malaisie, Venezuela, Pérou et Russie). Le plus remarquable est celui de Bir Seba en Algérie portant sur le lot 433A&416B, en exploitation commerciale depuis 2015.

Ce projet est mené par un joint-venture entre PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP, 40 %), la compagnie thaïlandaise PTT Exploration and Production (PTTEP, 35 %), et la société algérienne Sonatrach (25 %).

Avec PVEP, le Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN - PetroVietnam), un groupe économique pionnier dans la coopération internationale et l'expansion des investissements à l'étranger, investit dans des projets d'exploration et d'exploitation gazo-pétrolières à l'étranger, avec de bons résultats, dont le projet Nhenhetsky en Russie, les projets PM304 et SK305 en Malaisie.

Parallèlement aux investissements de développement dans le pays, actuellement, PVN met en œuvre 11 contrats pétroliers et gaziers dans 9 pays et territoires.

Grâce aux projets d'investissement à l'étranger, PVN et PVEP disposent d'une équipe d'experts, de gestionnaires de projets pétroliers et gaziers professionnels et qualifiés.

Au cours des huit premiers mois, la PVEP a rempli ses objectifs d'exploitation de pétrole et de gaz assignés par le groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN - PetroVietnam).

Plus précisément, la compagnie a exploité 2,52 millions de tonnes d'équivalent pétrole, dépassant de 19% son plan sur huit mois et atteignant 79% de son plan annuel.

Elle a extrait 1,69 million de tonnes de pétrole et de condensats de gaz, dépassant 7% de son plan sur huit mois et atteignant 72% de son plan annuel. Son volume des ventes de gaz était de 834 millions de m3, dépassant 50% du plan des huit mois. En 2022, la PVEP devra exploiter 3,18 millions de tonnes d'équivalent pétrole. -VNA