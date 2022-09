Photo: PVN



Hanoi (VNA) – La Compagnie d’exploration et de production de pétrole et de gaz du PetroVietnam (PVEP - PetroVietnam Exploration Production Corporation) a été fusionnée en 2007 à partir de 2 unités : compagnie d’investissement et de développement gazopétrolier (PIDC) et compagnie d’exploration et d’exploitation PVEP à Hô Chi Minh-Ville.

PVEP a été créée pour de mettre en œuvre des activités d'exploration pétrolière et gazière dans le pays et à l’étranger.

PVEP gère actuellement 35 projets gazo-pétroliers, dont 29 dans le pays et 6 à l'étranger (Mongolie, Algérie, Malaisie, Venezuela, Pérou et Russie). Le plus remarquable est celui de Bir Seba en Algérie portant sur le lot 433A&416B, en exploitation commerciale depuis 2015.

Ce projet est mené par un joint-venture entre PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP, 40 %), la compagnie thaïlandaise PTT Exploration and Production (PTTEP, 35 %), et la société algérienne Sonatrach (25 %).

Cet événement est à marquer d'une pierre blanche pour PetroVietnam, car c’est la première fois que le groupe vietnamien participe directement à toutes les phases d’un projet pétrolier à l’étranger, de la prospection à l'exploitation commerciale, en passant par la gestion du gisement.

Ce projet à Bir Seba témoigne par ailleurs du développement de la coopération économique entre le Vietnam et l’Algérie.

Avec PVEP, le Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN - PetroVietnam), un groupe économique pionnier dans la coopération internationale et l'expansion des investissements à l'étranger, investit dans des projets d'exploration et d'exploitation gazo-pétrolières à l'étranger, avec de bons résultats, dont le projet Nhenhetsky en Russie, les projets PM304 et SK305 en Malaisie.

Parallèlement aux investissements de développement dans le pays, actuellement, PVN met en œuvre 11 contrats pétroliers et gaziers dans 9 pays et territoires.

Ces résultats s'expliquent par de bonnes politiques prises par le Parti, l’Etat, le gouvernement et PVN dans l’élargissement des activités de ce groupe économique à l’étranger. Il s'agit d'une étape conforme à la tendance, car les sociétés pétrolières et gazières internationales ont des activités en dehors de leur territoire et réussissent pour la plupart.

La réussite des projets en Algérie et en Russie démontre également que le Vietnam peut devenir un investisseur dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz en tant qu'opérateur ou coopérateur.

Grâce aux projets d'investissement à l'étranger, PVN et PVEP disposent d'une équipe d'experts, de gestionnaires de projets pétroliers et gaziers professionnels et qualifiés.

Au cours des huit premiers mois, PVEP a rempli ses objectifs d'exploitation de pétrole et de gaz assignés par le groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN - PetroVietnam).



Plus précisément, la compagnie a exploité 2,52 millions de tonnes d'équivalent pétrole, dépassant de 19% son plan sur huit mois et atteignant 79% de son plan annuel.



Elle a extrait 1,69 million de tonnes de pétrole et de condensats de gaz, dépassant 7% de son plan sur huit mois et atteignant 72% de son plan annuel. Son volume des ventes de gaz était de 834 millions de m3, dépassant 50% du plan des huit mois.

En 2022, PVEP devra exploiter 3,18 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Pour parvenir à cet objectif, la compagnie a mis en oeuvre des solutions visant à améliorer le coefficient de récupération du pétrole, à optimiser l'exploitation des puits, à augmenter l'exploitation des puits potentiels dans le seuil de sécurité du champ.

De son côté, PVN est arrivé à établir une marque nationale et internationale prestigieuse avec des niveaux scientifique et technologique similaires à ceux des pays développés. Il bénéficie d'une intégration internationale à grande échelle, hautement compétitive et significative. Le groupe dispose d'une équipe croissante de techniciens et de gestionnaires professionnels hautement qualifiés.

Dans la vision stratégique de l'industrie pétrolière et gazière vers 2035, l'intégration internationale proactive est la tâche principale de PetroVietnam pour se transformer en un secteur économique clé doté d'une compétitivité élevée et d’importantes ressources dans la finance, les sciences et technologies. -VNA