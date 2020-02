La cérémonie marquant l'émission de la collection de timbre spéciale en l'honneur des 90 ans de la fondation du Parti communiste du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une collection de timbre spéciale a été officiellement émise lors d’une cérémonie organisée le 31 janvier à Hanoï, en l’honneur des 90 ans de la fondation du Parti communiste du Vietnam.

L’événement a eu lieu en présence de Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti.

Cette collection comprend un échantillon au prix de 4.000 dôngs, conçu par le peintre To Minh Trang de la compagnie générale Vietnam Post. Il porte le numéro 90 sur le drapeau du Parti avec le portrait du Président Ho Chi Minh. Il a également l’image d’une colombe qui symbolise la paix et l’indépendance nationale, ainsi que d’autres images représentant les réalisations importantes du pays en matière d’économie, d’industrialisation et de modernisation sous la direction du Parti.

Le vice-ministre de l'Information et de la Communication, Pham Anh Tuan, a déclaré que ce timbre devrait contribuer à affirmer le rôle, le prestige, la capacité de leadership, la force de combat et la fidélité du Parti pour les intérêts nationaux au cours des neuf dernières décennies.

Le timbre, d’un format 43x32 mm, est disponible sur le réseau postal public du 31 janvier 2020 au 31 décembre 2021. Auparavant, la compagnie générale Vietnam Post a émis dix collection de timbres sur le PCV. -VNA