La couverture du livre. Photo: NDEL

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - "Con Da Ve Nha" (Je suis chez moi), un recueil de croquis de Nguyen Tang Quang pendant sa période de quarantaine à Ho Chi Minh-Ville, a récemment été publié par la Maison d'édition Femmes.



Quang est un étudiant vietnamien au Royaume-Uni qui est retourné au Vietnam le 17 mars et a été mis en quarantaine à la zone 7 de l'école militaire du 12e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville. Il est depuis sorti de quarantaine.



"Je suis chez moi" regroupe 16 croquis réalisés par Quang pendant ses temps libres dans la zone d'isolement afin de créer un journal de ses moments mémorables.



Plus tôt, certains de ses croquis avait été partagés sur Facebook et avait reçu un accueil enthousiaste.



Le livre, bilingue, comprend également des articles rédigés par des étudiants vietnamiens rentrés de l'étranger.



La Maison d'édition Femmes reversera une partie des recettes de la vente de ce livre à un fonds pour les femmes défavorisées dont la vie est affectée par le COVID-19. -CPV/VNA