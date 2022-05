Cérémonie pour rendre public le Rapport. Photo: VAFIE

Hanoï (VNA) - L'Association des entreprises d'investissement étranger (VAFIE - Vietnam's Association of Foreign Invested Enteprises) a annoncé le 10 mai à Hanoï le "Rapport annuel sur les investissements directs étrangers au Vietnam".



Nguyen Mai, président de la VAFIE, a déclaré qu’en 2021, malgré le COVID-19, l'attraction d'investissements étrangers et les activités du secteur économique à participation étrangère avaient obtenu des résultats encourageants, ce qui était considéré comme un point positif de l’économie vietnamienne.



Toutefois, l'attraction et l'utilisation d’investissements directs étrangers (IDE) présentent des lacunes et des insuffisances qui doivent être surmontées, a-t-il indiqué, rappelant que le Bureau politique avait publié la Résolution n° 50-NQ/TW du 20 août 2019 dans le but de remédier à ces faiblesses et d’améliorer l’efficacité de ces capitaux.



Selon Nguyen Mai, il faut faire un grand travail pour la mise en œuvre réussie de la Résolution du Bureau politique et la VAFIE estime qu'il est nécessaire d'avoir un rapport annuel sur les IDE du Vietnam afin d'évaluer de manière exhaustive les résultats de l'attraction et de l'utilisation des IDE, des activités des entreprises issues d’IDE.



Le Rapport annuel 2021 sur les IDE au Vietnam, dont le rédacteur en chef est le Prof. Dr. Nguyen Mai, président de la VAFIE, est le premier rapport réalisé sur la base de la coopération avec la société d'audit internationale KPMG Vietnam, avec le soutien du Département des investissements étrangers, du groupe Fiin et de certains économistes, a affirmé Nguyen Anh Tuan, vice-président permanent de la VAFIE.



La VAFIE estime que ce rapport de 250 pages, en vietnamien et en anglais, sera un document utile pour les agences chargées de l'élaboration des politiques, les institutions de recherche et de formation et les entreprises d'IDE, a-t-il déclaré.



Selon la VAFIE, le secteur des IDE représente actuellement environ 55 % de la valeur totale de la production industrielle. Les entreprises issues d'IDE représentent plus de 70% du chiffre d'affaires à l'exportation. Elles ont créé des emplois directs pour 4,6 millions de personnes, soit plus de 7% de la main-d'œuvre du pays, et des millions d'emplois indirects…-VNA