L'aéroport international de Tan Son Nhat. Photo: VietnamPlus



Hanoï (VNA) - Le Vietnam devrait disposer de 30 aéroports d'ici 2030, dont 14 internationaux, puis 33 et 14 respectivement à l'horizon 2050.



Ces informations ont été annoncées par le ministère des Transports lors d'une conférence visant à présenter le plan directeur de développement des aéroports nationaux et du réseau aéroportuaire pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, tenue le 14 juillet à Hanoï.

Prenant la parole lors de l'événement, le vice-ministre des Transports Le Anh Tuan a déclaré que les aéroports étaient étroitement liés à la défense nationale et à la sécurité. Ils jouent un rôle très important dans la création d'un moteur de développement socioéconomique. Le vice-ministre des Transports a proposé à l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (AACV) de coopérer étroitement avec les autorités locales, le ministère de la Défense et les organes concernés pour mettre en œuvre ce plan directeur.

Le vice-ministre des Transports Le Anh Tuan prend la parole. Photo: VietnamPlus



Le Vietnam dispose d'un immense potentiel de développement du transport aérien. Ainsi, la planification du système portuaire aérien est une prémisse à l'investissement et au développement pour répondre aux besoins du transport aérien, a ajouté Le Anh Tuan.

Selon les prévisions, la région de la capitale, Hanoï, prévoit d'ajouter un deuxième aéroport pour soutenir l'aéroport international de Noi Bai lorsque celui-ci atteindra une capacité d'environ 100 millions de passagers par an.

Avec le nombre d'aéroports prévus comme mentionné ci-dessus, il est prévu qu'en 2030 et à l'horizon 2050, plus de 95% de la population puisse atteindre les aéroports à moins de 100 km, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 75% et étant comparable aux pays de la région ainsi qu'au reste du monde, selon Dinh Viet Thang, directeur de l'AACV.

La planification clarifie également l'emplacement des centres logistiques dans les aéroports à forte demande de transport de plus de 250.000 tonnes par an.

Le développement du système aéroportuaire d'ici 2030 nécessitera environ 420.000 milliards de dongs, qui proviendront du budget de l'État et d'autres sources, selon la planification. -VNA