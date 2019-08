Le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung (droite), offre le timbre au président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, Vo Van Thuong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une cérémonie a eu lieu le 27 août à Hanoï pour marquer l’émission d’une collection de timbres en l’honneur du 50e anniversaire de la réalisation du Testament du Président Ho Chi Minh.

L’événement a été honoré de la présence de Vo Van Thuong, président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, et de Nguyen Manh Hung, ministre de l’Information et de la Communication.

Cette collection de timbres, intitulée « 50 ans de réalisation du Testament du Président Ho Chi Minh (1969-2019) », est émise par le ministère de l’Information et de la Communication et la compagnie générale Vietnam Post. Elle comprend un modèle et un bloc conçus par le peintre Tran The Vinh, décrivant le Président Ho Chi Minh au bureau de travail et présentant la dernière phase dans son Testament avec le souhait que le Parti et le peuple dans leur ensemble s’unissent pour édifier un Vietnam pacifique, uni, indépendant, démocratique et prospère.

Le timbre se vend à 4.000 dongs et le bloc à 15.000 dongs. Ils sont disponibles sur le réseau de la Poste du Vietnam du 27 août 2019 au 30 juin 2021.

A cette occasion, le Musée de Hanoï, en collaboration avec la compagnie générale Vietnam Poste ont présenté un calendrier 2020 spécial avec des images du grand leader vietnamien.

Un livre sur la vie et la carrière du Président Ho Chi Minh a également été publié. Avec quatre versions en vietnamien, anglais, français et russe, ce livre présente une centaine de documents et images sélectionnés des archives du Vietnam, des Etats-Unis, de Russie et de France.

Le Président Ho Chi Minh a commencé à écrire son testament en mai 1965 et l’a achevé en mai 1969, soit quatre mois avant son décès. Ce document historique spécial est devenu une ligne directrice pour la révolution et le développement du Vietnam.

Dans son testament, le Président Ho Chi Minh a souligné : "La solidarité est une tradition extrêmement précieuse du Parti et du peuple vietnamiens. Tous les cadres, de l’échelon central à l’échelon de base, doivent préserver la solidarité et l’unité du Parti comme la prunelle de leurs yeux".

Le grand leader a en outre souligné que le Parti devait pratiquer la démocratie, mener régulièrement et sérieusement critique et autocritique. Il a conseillé à chaque membre et à chaque cadre de comprendre parfaitement la morale révolutionnaire, de préserver l’éthique du Parti, d’être le digne et honnête dirigeant et serviteur du peuple.

Dans son testament, le Président Ho Chi Minh place les intérêts du peuple, de la nation et de la Patrie au-dessus de tout. Dans ses derniers mots, il a souhaité que le Parti et le peuple dans leur ensemble s’unissent pour édifier un Vietnam pacifique, uni, indépendant et prospère. -VNA