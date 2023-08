Conférence pour annoncer les planifications sectorielles nationales dans les secteurs de l'énergie et des minéraux pour la période 2021 – 2030 et la vision pour 2050. Photo: dangcongsan.vn



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé le 9 août à Hanoï une conférence pour annoncer les planifications sectorielles nationales dans les secteurs de l'énergie et des minéraux pour la période 2021 – 2030 et la vision pour 2050.

Ces planifications, qui incluent la Planification des infrastructures pour la réserve, l'approvisionnement national en pétrole et en gaz, la Planification de l'exploration, de l'extraction, du traitement et de l'utilisation des minéraux et la Planification globale national de l'énergie, ouvrent de nouvelles perspectives de développement pour les secteurs de l'énergie et de l'exploitation minière. Ils sont conformes avec les tendances de l'économie verte, de l'économie circulaire et de l'économie à faible émission de carbone, ainsi qu'avec les préconisations du Parti et de l'État et les tendances de développement dans le monde.

La Planification globale national de l'énergie a pour objectif de garantir la sécurité énergétique nationale en développant tous les types d'énergie, d'encourager la participation de tous les secteurs économiques et d'appliquer les réalisations du développement scientifique et technologique tout en utilisant l'énergie de manière économique et efficace.

La Planification des infrastructures pour la réserve, l'approvisionnement national en pétrole et en gaz a pour objectif de développer le système national d'infrastructures de réserve et d'approvisionnement en pétrole et en gaz, pour la production, la réserve commerciale, le transport, la circulation et la distribution, répondant à des critères économiques, techniques et environnementaux, assurant des réserves, un approvisionnement adéquat, sûr et continu pour le développement socio-économique, de sécurité et de défense.

La Planification de l'exploration, de l'extraction, du traitement et de l'utilisation des minéraux a pour objectif de gérer étroitement, d'exploiter, de traiter et d'utiliser les ressources minérales de manière économique et efficace en association avec les demandes de développement de l'économie, de protection de l'environnement, de résilience au changement climatique et d'atteinte de l'objectif de la neutralité carbone.

Photo: VNA



Ces planifications créent également des liens sectoriels et régionaux, permettant une conception synchrone entre l'infrastructure globale des secteurs de l'énergie dans le pays, la région et le monde. Dans le même temps, il faut répondre aux exigences prioritaires d'un développement énergétique rapide et durable associé à l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, en protégeant l'environnement écologique.

L'encouragement des entreprises de tous les secteurs économiques à investir ainsi que le développement énergétique dans le sens d'une économie verte et d'une économie circulaire sont considérés comme des points saillants de ces trois planifications sectorielles.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a demandé aux unités fonctionnelles de consulter dans la formulation et de soumettre aux autorités compétentes pour promulgation des plans de mise en œuvre de ces planifications sectorielles. -VNA