Hanoï (VNA) - Selon le Center for People and Nature (PanNature), le FSC Vietnam a rendu public l’ensemble des normes nationales FSC pour la gestion des forêts au Vietnam. Cet ensemble de normes est la version nationale de la norme internationale FSC.

Forest Stewardship Council (FSC) est une organisation non gouvernementale créée en 1993, un an après le Sommet de la Terre de Rio, par la volonté d’un groupe d’entreprises, d’associations environnementales et de représentants des droits sociaux. Sa mission est de créer et promouvoir un système de certification indépendant et performant dans tous les types de forêts.

Selon Mme Cindy Cheng, directrice du FSC Asie-Pacifique, l’ensemble des normes nationales FSC du Vietnam est un outil complet au service de la bonne gestion des forêts dans ce pays, favorisant l'approvisionnement de matières premières de la forêt. Ces normes permettront d’avoir un meilleur accès au marché mondial avec les engagements pour une bonne gestion forestière et les activités ayant des impacts positifs sur l'environnement, la communauté et les travailleurs.

Le Vietnam compte 199.000 ha de forêts certifiées des normes FSC. Le certificat de gestion forestière du FSC reconnaît que les forêts sont gérées selon la manière pour préserver la biodiversité, profiter à la vie de la population et garantir l’efficacité économique.

En 2018, les exportations du bois et des produits forestiers ont rapporté 9,38 milliards de dollars au pays, représentant plus de 23% du chiffre d’affaires à l’export du secteur agricole.



L’exportation du bois et des produits sylvicoles est élargie à plus de 120 pays et territoires dans le monde, ce qui fait le Vietnam du 5e exportateur du monde, du 2e de l’Asie et du 1er de l’Asie du Sud-Est en la matière.-VNA