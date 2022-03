Hanoï (VNA) - La société Vietnam Report, en collaboration avec le journal en ligne VietNamNet, a publié le 9 mars la liste des 500 entreprises du Vietnam ayant enregistré la plus forte croissance en 2022 (FAST500).

Les 10 premières places sont occupées par la société par actions Hung Thinh Land, la Sarl d'assurance-vie MB Ageas, la société par actions financière Tin Viet, la société par actions du groupe immobilier Thang Loi, la Sarl du commerce et de la production Hoang Mai, la société par actions de fabrication et de technologie des plastiques Pha Le, la société par actions du groupe Sao Mai, la société par actions de production et de commerce Nam Hoa, et les sociétés par actions de valeurs mobilières Tan Viet et KB Vietnam.

Publiée pour la première fois en 2011, ce classement est établi sur les résultats des études et de l'évaluation indépendante du Vietnam Report ainsi que sur la base du taux de croissance annuel composé (CGAR - Compound Annual Growth Rate) et d'autres critères. -VNA