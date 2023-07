L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, prononce le 5 juillet un discours important lors de la réunion plénière de la 43e session du Conseil de l'alimentation et la conférence ministérielle de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Rome. Photo : VNA

Rome, 5 juillet (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a prononcé le 5 juillet un discours important, présentant les propositions du Vietnam pour mettre en œuvre le programme de transformation des systèmes alimentaires et contribuer à assurer la sécurité alimentaire lors de la réunion plénière de la 43e session du Conseil de l'alimentation et la conférence ministérielle de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Rome.L'ambassadeur Duong Hai Hung, qui est également représentant du Vietnam auprès de la FAO , a souligné dans son allocution que garantir une alimentation suffisante est devenu un défi, en particulier pour des centaines de millions de personnes dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Afin de rechercher des solutions à long terme pour faire face à la crise mondiale, le Vietnam propose à la FAO et aux partenaires internationaux certaines priorités à considérer et à soutenir les pays membres, a-t-il déclaré.Premièrement, il est nécessaire d'accompagner les pays dans la mise en œuvre du cadre de programme national et la transformation du système agro-alimentaire vers l'adaptabilité, l'exhaustivité et la durabilité. L'accent devrait être mis sur des moyens innovants d'améliorer la participation et les avantages des petits agriculteurs dans la chaîne de valeur agricole, de réduire les pertes et le gaspillage alimentaires, de promouvoir le commerce électronique et d'améliorer les systèmes de traçabilité, la logistique et le contrôle de la qualité. Cela implique également de développer divers modèles de partenariat public-privé (PPP) pour attirer les investissements privés dans les chaînes de valeur agricoles durables.Le Vietnam souhaite collaborer avec toutes les parties concernées pour promouvoir le commerce des produits agricoles en tant que fondement de la sécurité alimentaire régionale et mondiale, a affirmé le diplomate.Deuxièmement, il a souligné la nécessité d'accélérer la transformation agricole verte et numérique, ainsi que de fournir un soutien financier, des technologies et un renforcement des capacités aux pays en développement dans le processus de transition vers des systèmes alimentaires plus diversifiés, durables et résilients au changement climatique. Le Vietnam est prêt à devenir un centre d'innovation alimentaire en Asie du Sud-Est et participera activement à des initiatives de transformation globales, numériques et vertes dans le secteur agricole.Troisièmement, la promotion de la coordination et du partage d'informations dans la gestion durable des ressources naturelles et des ressources en eau, notamment les ressources en eau transfrontalières, les ressources marines et la coopération Sud-Sud, est également importante, a déclaré Duong Hai Hung.L'ambassadeur a profité de l'occasion pour souligner les efforts du Vietnam , déclarant que l'agriculture durable et la sécurité alimentaire sont parmi les piliers de la stratégie de développement socio-économique du Vietnam pour 2021-2030, avec des priorités sur le développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement et de haute technologie à faibles émissions, le climat résilience et soutenir l'amélioration des moyens de subsistance des résidents ruraux.- VNA