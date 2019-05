Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a signé le 30 avril la décision 475/QD-TTg sur la promulgation du Plan global de l’estimation multilatérale du Vietnam sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Le plan vise à réaliser l’engagement du gouvernement vietnamien concernant l’élaboration d’un mécanisme de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et ses obligations en tant que membre du groupe d’Asie-Pacifique sur la lutte contre le blanchiment ; à protéger les intérêts nationaux, les organisations et les individus ; à contribuer à la lutte contre la criminalité et la corruption ; à renforcer la stabilité des organisations financières. C’est une manière pour le Vietnam d’affirmer sa position et son engagement à propos de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour la paix, la stabilité, le développement.

Par la promulgation du plan, le Vietnam veut répondre aux normes internationales en la matière, aux demandes de l’ONU et des organisations dont le Vietnam est partie. C’est un préparatif du Vietnam pour la deuxième tour de négociations multilatérales sur le mécanisme de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, prévu au 4e trimestre de cette année

Le même jour, il a signé une autre sur la promulgation du Plan sur le règlement des risques causés par le blanchiment et le financement du terrorisme pour la période 2019-2020.

Ce plan stipule des groupes de mesures concernant le cadre juridique, les droits et la responsabilité des organes compétents, la coopération dans le pays et internationale, les produits financiers. -VNA