Gestion étatique unifiée de la science et de la technologie : La science et la technologie accompagnent toujours le développement du pays. Photo : VNA

Article 2. Organisation de la mise en œuvre

1. Ministère de la Science et de la Technologie

a) Assumer la responsabilité principale et élaborer des plans d'action pour la mise en œuvre de la Stratégie du secteur de la science et de la technologie; exhorter les ministères, les secteurs concernés ainsi que les Comités populaires des provinces et des villes du niveau central à mettre en œuvre cette Stratégie et à rendre compte chaque année des résultats de la mise en œuvre au Premier ministre; organiser un examen préliminaire de la mise en œuvre de la Stratégie à l'échelle nationale d'ici la fin de 2025 et un examen final d'ici la fin de 2030.

b) Organiser l'élaboration et la mise en œuvre de plans quinquennaux et annuels pour la science, la technologie et l'innovation conformément à la Stratégie et au plan de développement socio-économique; de programmes et de projets scientifiques et technologiques nationaux, de programmes de recherche fondamentale axés sur les applications, de programmes de recherche axés sur l'innovation adaptée aux entreprises et au marché de la science et de la technologie.

c) Proposer une structure d'allocation budgétaire de l'État pour la science, la technologie et l'innovation comme base pour l'élaboration de plans budgétaires annuels.

d) Assumer la responsabilité principale et coordonner avec les ministères et les secteurs concernés pour examiner, proposer ou demander aux agences concernées d'élaborer, de modifier et de compléter pour promulguer des mécanismes et des politiques relevant de son autorité ou de soumettre aux autorités compétentes pour la promulgation des mécanismes et des politiques, en particulier des mécanismes de coordination intersectorielle, et des politiques préférentielles en vue d'encourager le développement de la science, de la technologie et de l'innovation.

đ) Assumer la responsabilité principale et coordonner avec les ministères et les secteurs concernés pour examiner, proposer ou demander aux agences concernées d'ajuster et de bâtir un système de mécanismes et de politiques synchrones afin de promouvoir les activités d'innovation associées à la science et à la technologie.

e) Assumer la responsabilité de l'élaboration d'un projet à soumettre au Premier ministre la décision sur la création d'un Conseil national de la science, de la technologie et de l'innovation afin de promouvoir la coordination entre les agences dans l'élaboration des politiques de la science, de la technologie et de l'innovation; l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des ministères et des secteurs dans le développement et l'application des résultats de la science, de la technologie et de l'innovation au développement socio-économique.

2. Ministère du Plan et de l'Investissement

a) Allouer des ressources pour réaliser les objectifs et les orientations de développement de la science, de la technologie et de l'innovation de la Stratégie dans le plan de développement socio-économique du pays, des secteurs et des localités.

b) Assumer la responsabilité principale et coordonner avec le ministère de la Science et de la Technologie et d'autres ministères et secteurs concernés pour attirer les investissements des entreprises et des fonds d'investissement étrangers dans les activités scientifiques, technologiques et d'innovation au Vietnam ; mettre en œuvre des programmes de soutien pour améliorer la capacité de gestion de la technologie et la capacité créative des petites et moyennes entreprises.

c) Prioriser les ressources pour les projets clés sur le développement de la science, de la technologie et de l'innovation ; des instituts de recherche; des universités et laboratoires internationaux de normalisation; et des centres d'innovation nationaux, régionaux et locaux.

d) Promulguer des mécanismes et des politiques relevant de son autorité ; formuler et soumettre aux agences autorisées la publication de mécanismes et de politiques d'investissement pour créer une motivation pour les activités scientifiques, technologiques et d'innovation et l'application de la science, de la technologie et de l'innovation au service du développement socio-économique.

3. Ministère des Finances

a) Équilibrer le budget annuel de l'État pour les activités scientifiques, technologiques et d'innovation conformément aux dispositions légales ; assurer le plan annuel pour faciliter et améliorer l'efficacité des activités scientifiques, technologiques et d'innovation.

b) Promulguer des mécanismes et des politiques relevant de son autorité; et formuler et soumettre aux agences autorisées la publication de mécanismes et de politiques de financement pour créer une motivation pour les activités scientifiques, technologiques et d'innovation ; et l'application de la science, de la technologie et de l'innovation au service du développement socio-économique.

4. Ministère de l'Éducation et de la Formation

Assumer la responsabilité principale et coordonner avec le ministère de la Science et de la Technologie et les ministères et secteurs concernés dans la mise en œuvre des activités de formation des connaissances et des compétences en science, technologie et innovation, la formation STEM et STEAM dans les lycées, la formation et l'attraction des ressources humaines pour la science, la technologie et l'innovation dans les universités ; des activités visant à transformer les universités en centres de recherche solides.

5. Ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales

Assumer la responsabilité principale et coordonner avec le ministère de la Science et de la Technologie et les ministères et secteurs concernés dans la mise en œuvre des activités de formation sur la science, la technologie et l'innovation dans les écoles professionnelles.

Développer un système de centres nationaux d'innovation : Panorama du Centre national de l'innovation à Hoa Lac. Photo : VNA

6. Ministère de l'Intérieur

Promulguer des mécanismes et des politiques relevant de son autorité; et développer et soumettre aux agences autorisées la publication des mécanismes et des politiques sur l'organisation et le personnel pour créer la motivation pour les activités scientifiques, technologiques et d'innovation.

7. Ministère de l'Information et de la Communication

a) Assumer la responsabilité principale et coordonner avec le ministère de la Science et de la Technologie et les ministères et secteurs concernés pour promouvoir l'efficacité des médias de masse et des nouveaux médias afin de créer des conditions favorables pour que les personnes et les entreprises aient l'accès aux produits scientifiques, technologiques et innovants et prestations de service.

b) Assumer la responsabilité principale et coordonner avec le ministère de la Science et de la Technologie pour développer des plateformes et des solutions de technologie de l'information et de communication au service du développement de la science, de la technologie et de l'innovation.

8. Ministère des Affaires étrangères

Coordonner avec le ministère de la Science et de la Technologie et les ministères et secteurs concernés pour promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation; attirer et mobiliser des ressources humaines hautement qualifiées de l'étranger et des Vietnamiens d'outre-mer pour participer aux activités scientifiques, technologiques et d'innovation au Vietnam.

9. Ministères, agences de niveau ministériel, agences rattachées au gouvernement, Comités populaires des provinces et villes du ressort central

a) Concrétiser et organiser la mise en œuvre des objectifs, orientations, tâches et solutions de la Stratégie de développement de la science, de la technologie et de l'innovation jusqu'en 2030 dans les stratégies et plans quinquennaux et annuels de développement des secteurs et des localités.

b) Organiser directement la mise en œuvre des objectifs, des tâches et des solutions stratégiques dans les domaines de la gestion de l'État des ministères, des secteurs et des localités.

c) Rendre compte annuellement de la mise en œuvre de la Stratégie au ministère de la Science et de la Technologie avant le 15 décembre pour résumer et faire rapport au Premier ministre.

10. Instituts de recherche, universités, autres organisations scientifiques et technologiques, entreprises

a) Organiser la mise en œuvre de la Stratégie dans le cadre de leurs fonctions et tâches assignées, et conformément aux dispositions légales en vigueur.

b) Concrétiser les objectifs, les orientations, les tâches et les solutions connexes dans la Stratégie nationale pour le développement de la science, de la technologie et de l'innovation jusqu'en 2030 dans leurs stratégies et plans de développement quinquennaux et annuels.

11. Les organisations sociopolitiques, les organisations sociopolitiques et professionnelles, les organisations sociales professionnelles, les organisations économiques, les organisations sociales et d'autres organisations participent activement à la mise en œuvre de la Stratégie conformément à leurs fonctions et tâches.

Article 3. La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature.

Les ministres, les chefs d'agences de niveau ministériel et d'agences rattachées au gouvernement, les présidents des comités populaires des provinces et des villes du ressort central sont chargés de l'exécution de la présente décision. -VNA (Fin)

