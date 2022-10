3. Orientations de développement, application de la technologie

a) Technologies de l'information et de la communication

- Promouvoir la recherche et l'application à grande échelle des technologies de l'information et de la communication, en se concentrant sur les technologies du cloud computing, de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle, de la blockchain, de la réalité virtuelle, ainsi que l’élaboration et la formation de grandes bases de données pour servir de base à la promotion de la transformation numérique, du développement de l’économie numérique, du gouvernement numérique, de la société numérique, créer des produits, des appareils et des utilitaires intelligents appliqués dans la production, les services, les affaires, la gestion sociale et la gestion de la vie. Rechercher et maîtriser le domaine de la sécurité de l'information et de la cybersécurité pour assurer la sécurité, la souveraineté nationale, les intérêts des organisations et des habitants, et prévenir efficacement les attaques contre le cyberespace.

Orientation pour le développement et l'application de la biotechnologie. Photo : VNA Orientation pour le développement et l'application de la biotechnologie. Photo : VNA

- Transférer la technologie, améliorer la capacité de maîtrise et d'acquis, promouvoir la recherche scientifique et le développement technologique vers la création et l'autonomie en technologie de conception et de fabrication d'équipements pour les réseaux de télécommunications et mobiles, de borne 5G et nouvelle génération 5G.

- Rechercher et maîtriser maîtriser la technologie quantique, la technologie térahertz.

b) Biotechnologie

- Dans les soins de santé, le diagnostic et le traitement des maladies, en se concentrant sur la recherche et l'application de la technologie génétique et des cellules souches pour traiter les maladies dangereuses ; rechercher et produire à temps des produits biologiques de diagnostic, des vaccins et des médicaments thérapeutiques pour la prévention et la lutte contre des maladies émergentes et réémergentes chez l'homme ; rechercher et développer des sources à base de plantes, fabriquer des médicaments et des aliments diététiques conformément à la réglementation sur la sécurité alimentaire.

- Dans l'agriculture, se concentrer sur la biotechnologie pour créer des variétés de plantes, d'animaux et de produits aquatiques à haute productivité, qualité et valeur ajoutée, adaptées aux conditions écologiques et au changement climatique au Vietnam, sur la biotechnologie pour aider à contrôler et à traiter la pollution de l'environnement dans les cultures, l'élevage et l'aquaculture; la production de vaccins, de produits pharmaceutiques, de médicaments vétérinaires, de produits biologiques de diagnostic, de produits biologiques pour la transformation des aliments pour animaux, de médicaments biologiques pour la prévention des ravageurs et des maladies, de produits biologiques pour la production d'engrais, d'engrais organiques microbiens.

- Dans l'industrie manufacturière, se concentrer sur la recherche et la fabrication de produits biologiques au service de la transformation des aliments afin d'augmenter la valeur ajoutée des produits agricoles ; maîtriser le processus technologique, fabriquer des équipements synchrones dans l'industrie biologique.

- Dans la protection de l'environnement, privilégier la récupération et le recyclage des sous-produits, le traitement de la pollution environnementale grâce aux biotechnologies, mettre en oeuvre la conservation, le stockage et l’exploitation rationnelle des ressources génétiques rares et précieuses; protéger la biodiversité.

c) Nouvelle technologie matérielle

- Transférer les technologies, rechercher et fabriquer de nouveaux matériaux avancés au service de l'industrie et de la construction tels que les matériaux fonctionnels à propriétés physiques et mécaniques variables, les polymères et composites avancés, les aiguilles métalliques et alliages avancées, les revêtements de protection pour résister aux conditions extrêmes, les céramiques techniques avancées, des matériaux intelligents, de nouveaux matériaux absorbants ou transparents aux ondes électroniques, matériaux d'impression 3D, produits chimiques et matériaux pour le secteur mécanique et de fabrication, les industries auxiliaires, la pétrochimie, les matériaux recyclés dans la construction des ouvrages de transport;

Les matériaux avancés au service de l'agriculture tels que les engrais contrôlés, les pesticides biologiques, les emballages intelligents, les matériaux de serre, les matériaux de capteurs pour les serres, les matériaux d'amélioration du sol, les terres artificielles ; les matériaux biomédicaux tels que les matériaux d'implant, les matériaux de thérapies ciblées, les matériaux biodégradables, les composites intelligents capables de favoriser la régénération du cartilage et des os ; les matériaux biodégradables pour réduire la pollution de l'environnement tels que les matériaux biodégradables pour remplacer les plastiques, les films biodégradables ; les matériaux avancés au service de la défense et la sécurité tels que les matériaux ultra-durables, résistants aux hautes températures et aux hautes pressions, les matériaux pour les systèmes de contrôle ; alliages avec des caractéristiques spéciales; matériaux électroniques et photoniques dans les modules et équipements de télécommunications, d'électrotechnique et de systèmes d'économie d'énergie, en particulier les matériaux à fibres optiques.

- Rechercher et maîtriser des technologies de matériaux de stockage et de conversion d'énergie tels que les batteries, les piles à combustible haute performance, les matériaux de stockage d'hydrogène, les matériaux photo-électriques, thermo-électriques, optiques-thermiques, les matériaux éoliens, les biocarburants.

d) Technologie de fabrication - automatisation

- Acquérir, maîtriser et développer des technologies de fabrication et d'automatisation intelligente, y compris des technologies de conception et de fabrication d'équipements, de lignes synchrones dans les secteurs gazo-pétroliers, de l'hydroélectricité, de l'énergie thermique, de la construction navale, de l'exploitation et du traitement des minéraux, la technologie de fabrication de systèmes d'équipement économes en énergie; la technologie de fabrication de systèmes complexes, à grande échelle et hautement fiables; la technologie avancée d'impression 3D, de rétro-ingénierie et de prototypage rapide utilisée dans la fabrication de toutes sortes d'équipements industriels, d'équipements électriques, de produits métalliques et de composites de haute qualité ; la technologie d'automatisation de la mesure et du traitement de l'information, contrôle automatique des processus de production; la technologie de fabrication de puces de microcontrôleur, d'importants composants semi-conducteurs à haute puissance utilisés dans les dispositifs d'automatisation ; la technologie de production d'équipements auxiliaires de base dans l'automatisation, la technologie robotique, la chaîne de production automatique.

- Rechercher et fabriquer un certain nombre de nouvelles combinaisons d'équipements de haute précision, d'intégration et d'automatisation dans le domaine de la défense et de la sécurité.

d) Technologies marines

Rechercher, appliquer, maîtriser des technologies de pointe dans la gestion et l'exploitation des mers, des îles et des océans au service de la planification et du développement de l’économie maritime; des technologies de pointe dans la prospection et l'exploration des ressources et des minéraux; exploiter efficacement et raisonnablement les ressources marines dans les zones maritimes et littorales du Vietnam sur la base de la croissance verte, la conservation de la biodiversité marine, les écosystèmes marins, assurant l'harmonie entre la conservation et le développement, le maintien de la ressource naturelle maritimes, des technologie de pointe en matière d'alerte et de prévision des catastrophes naturelles et des incidents environnementaux marins, répondant au changement climatique dans les zones maritimes et littorales du Vietnam.

Tâches et solutions pour le développement scientifique et technologique et de l'innovation. Photo : VNA

e) Technologies pour prévenir les catastrophes naturelles et répondre au changement climatique

Rechercher, appliquer, maîtriser des technologies dans la prévision des impacts du changement climatique sur les systèmes naturels et sociaux ; des technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; des technologies d'identification, de prévision et d'alerte des types de catastrophes naturelles, en particulier celles qui sont dangereuses dans les zones à haut risque.

g) Technologies énergétiques

- Rechercher, appliquer, maîtriser des nouvelles technologies de nouvelles énergies, des énergies renouvelables, de l'énergie intelligente ; des technologies avancées de stockage d'énergie ; des piles à combustible. Développer et appliquer des technologies de pointe pour l'extraction souterraine de charbon, des technologies d'exploitation gazo-pétrolière dans les zones en eaux profondes et les zones offshore et des technologies d'énergie thermique à partir de gaz naturel liquéfié (GNL).

- Rechercher et appliquer de l'énergie atomique, de la technologie nucléaire et des radiations dans les secteurs et domaines socio-économiques ; des solutions pour assurer la sûreté radiologique et la sûreté nucléaire, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et de l'environnement.

h) Technologies environnementales

Promouvoir l'application et la maîtrise des technologies de production propre; des technologies respectueuses de l'environnement; des technologies de traitement des eaux usées, des déchets solides, des déchets dangereux, des gaz d'échappement; des technologies de recyclage des déchets avec des prix raisonnable et conformes aux conditions au Vietnam. Développer, appliquer et transférer des technologies de pointe et des équipements modernes pour le recyclage des déchets, l’utilisation durable des ressources et l’amélioration de l'environnement ; des technologies de capture et de stockage du carbone dans les centrales thermiques et autres installations de production d'émissions de carbone.

i) Technologies spatiales

- Investissement ciblé dans un certain nombre de domaines de la technologie spatiale, favorisant l'exploration, l'exploitation et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, notamment : les sciences de la Terre, l'observation et la surveillance de la Terre ; les sciences spatiales; les systèmes d'exploration; des activités spatiales et domaines connexes.

- Renforcer les capacités de gestion des ressources naturelles et de l'environnement, superviser et soutenir la réduction des dommages causés par les catastrophes naturelles, assurer la défense et la sécurité et fournir des services diversifiés aux populations.

- Rechercher, acquérir et maîtriser les techniques et technologies de conception et de fabrication d'un certain nombre d'équipements importants utilisés dans les petits satellites, les stations terriennes et les terminaux.

k) Technologies avancées et intelligentes de construction, de transport et d'infrastructure

Maîtriser les hautes techniques de traitement de fondation, d’érosion. Rechercher, acquérir et maîtriser des techniques et technologies de pointe dans la conception et la construction d’infrastructures, de transport, d'irrigation et de villes intelligentes.

4. Orientation des activités d'innovation

a) Activités d'innovation dans le secteur agricole

Encourager les grandes entreprises à investir dans les technologies de la sélection des variantes, les technologie de soins, de surveillance selon les normes de sécurité, la traçabilité, les technologies de conservation, les technologies de transformation ; se concentrer sur l'investissement dans les zones agricoles de haute technologie, les projets à grande échelle, le déploiement de modèles agricoles avancés et efficaces selon les normes mondiales ; développer de nouvelles techniques commerciales dans les petites et moyennes entreprises de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche.

Se concentrer sur la maîtrise d'importantes combinaisons technologiques dans l'élevage et la sélection de races et de semences par l'auto-recherche, le développement ainsi que sur l'exploitation de banques de races et de semences, l'achat de variétés étrangères pour décrypter et maîtriser les technologies. Mettre l’accent sur l'application de la biotechnologie, des technologies de l'information et de la communication, de la technologie d'automatisation pour construire une agriculture intelligente, sûre, circulaire, efficace et durable, valorisant les avantages du secteur de l’agriculture tropicale.

Former des systèmes innovants d'innovation agricole associés à des modèles économiques agricoles, des chaînes de production, des chaînes de valeur industrielles, des produits à haute valeur économique,... contribuant activement à la connexion entre le développement agricole, l'édification de la Nouvelle ruralité et l’amélioration de la vie matérielle et spirituelle des agriculteurs.

b) Activités de rénovation innovantes dans les industries, la construction et les transports

La mise en œuvre du processus de restructuration axé sur la science, la technologie et l'innovation, est une des solutions de percée en particulier dans le contexte de la 4e révolution industrielle. Continuer à exhorter les grandes entreprises à investir vigoureusement dans l'innovation et à maîtriser les technologies, en particulier les technologies de production et de fabrication intelligente ; à renouveler les modèles de gestion, d'affaires et des produits, tout en créant les réseaux et promouvant l'innovation avec les petites et moyennes entreprises.

Promouvoir les activités d’innovation des chaînes, équipements, machines et technologies ; déployer des activités de formation sur la capacité d'administration; exploiter les technologies ; appliquer de nouveaux modèles d'affaires, et des modèles d'innovation réussis dans les petites et moyennes entreprises.

Former des systèmes d'innovation associés à des clusters industriels, des chaînes de valeur nationales et mondiales dans les industries à fort valeur d'exportation telles que le textile et l’habillement, le cuir et la chaussure, l'électronique, les équipements et machines, la transformation du bois, la transformation des produits agricoles, l'exploitation minière, les produits pharmaceutiques, ... pour renforcer la productivité, la qualité et la compétitivité accrues des produits, services et marques vietnamiens.

Se concentrer sur la promotion de l'innovation dans les industries fondamentales et clés comme l'industrie de l'énergie, l'ingénierie mécanique, la métallurgie, la chimie, les engrais, les matériaux, les technologies de l'information et de la communication, l'électronique et les télécommunications, la fabrication de robots, l'automobile, la production des équipements automatiques, télécommandes et logiciels ...

c) Activités d'innovation et de créativité dans les secteurs de services

Déployer et appliquer largement et fortement les plates-formes technologiques de la quatrième révolution industrielle, les nouveaux modèles commerciaux dans les activités de services, d’affaires et de services publics. Élaborer les normes, les cadres juridiques, les mécanismes et les politiques favorisant le développement des entreprises commerciales qui se basent sur les plateformes numériques et des entreprises qui mettent en œuvre des applications technologiques et des services numériques.

Soutenir la formation de gestion et la gouvernance technologique ; mettre à jour les nouvelles technologies ; donner des consultations sur le choix des technologies appropriées ; soutenir la formation et l’opération et les appliquer dans la production et les affaires. Soutenir les entreprises dans la connexion, l’utilisation commune des infrastructures et la partage de données pour optimiser les modèles commerciaux basés sur les technologies.

d) Activités d'innovation dans les zones

Promouvoir les activités d'innovation et de créativité dans les zones clés en association avec leurs atouts : le delta du fleuve Rouge et la région Sud-Est en association avec les zones industrielles et les zones de haute technologie ; la moyenne région et la région montagneuse du Nord, avec des produits agricoles propres et avec le tourisme ; la partie Nord du Centre et la région littorale du Centre, avec l'agriculture et l'économie maritime ; les Hauts Plateaux du Centre, avec les produits agro-forestiers, la transformation des produits agro-forestiers et le tourisme ; le delta du Mékong, avec la production agricole, la transformation des produits agricoles, le centre de semences et de transfert technologique. Renforcer les recherches sur la culture, la religion, l’homme et des solutions pour la résilience au changement climatique en association avec les caractéristiques des zones et des localités.

Former un système d'innovation et de créativité lié à des chaînes de valeur, des clusters industriels et des écosystèmes de start-up innovantes dans des zones et des localités qui disposent suffisamment les conditions nécessaires sur le plan de ressources humaines créatives, des installations d'éducation et de formation, des Instituts de recherche, des installations matérielles et techniques en association avec les atouts économiques de la zone et de la localité. - VNA (à suivre)

