Séance de travail entre le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï, Nguyen Van Phong, et le gouverneur du Caire, Khaled Abdel A'al. Photo: VNA Séance de travail entre le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï, Nguyen Van Phong, et le gouverneur du Caire, Khaled Abdel A'al. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Égypte, du 15 au 19 octobre, Nguyen Van Phong, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, a eu des séances de travail avec le gouverneur du Caire et des représentants du ministère égyptien de la Culture.

Lors de sa séance de travail avec le gouverneur du Caire, Khaled Abdel A'al, le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï, Nguyen Van Phong, a affirmé que le Vietnam et l’Égypte entretenaient de bonnes relations d’amitié traditionnelle et recélaient de nombreux potentiels de coopération, base solide pour bâtir une amitié et une coopération fructueuses entre leurs deux capitales.

Il a émis le souhait que le gouverneur du Caire soutienne la signature d’un document sur l’établissement d'une coopération pour saluer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2023.

Il a suggéré que Hanoï et le Caire amplifient les activités et l’échange de délégations, se coordonnent dans l’organisation d’événements culturels et artistiques en vue d’élever le niveau de coopération entre les deux capitales.

Pour sa part, le gouverneur du Caire, Khaled Abdel A'al, s’est dit prêt à se coordonner et à coopérer plus étroitement avec Hanoï dans divers domaines, notamment en favorisant la signature d'un document de coopération officiel en 2023.

Le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï, Nguyen Van Phong, et le gouverneur du Caire, Khaled Abdel A'al, échangent le procès-verbal de leur réunion. Photo: VNA



Nguyen Van Phong et Khaled Abdel A'al ont signé le procès-verbal de leur réunion, dans lequel ils ont convenu que Hanoï et le Caire recélaient de nombreux potentiels de coopération à exploiter et à valoriser.

Lors d'une réunion avec des responsables du ministère égyptien de la Culture, Nguyen Van Phong a insisté sur le grand potentiel de coopération dans la culture entre le Vietnam, en particulier Hanoï, et l'Égypte.

Il a suggéré au ministère égyptien de soutenir et de promouvoir les échanges, la coopération et le partage d'expériences entre les deux parties dans le domaine de la culture, avant d’inviter la partie égyptienne à participer à des événements culturels à Hanoï, dont le Festival international du film de Hanoï, le Festival international de marionnettes, le Festival international du cirque...

La capitale vietnamienne est disponible à créer des conditions permettant aux agences et localités égyptiennes d’organiser des événements culturels sur son sol, a-t-il souligné.

Dans le cadre de cette visite, la délégation de Hanoï a également travaillé avec l'ambassade du Vietnam en Égypte. –VNA