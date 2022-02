Photo : hanoimoi



Hanoï (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï Dinh Tien Dung a reçu le 10 février dans la ville l'ambassadeur de Singapour, Jaya Ratnam, à l'occasion de son nouveau mandat au Vietnam.

Dinh Tien Dung a affirmé que les efforts antiépidémiques solides et efficaces ont permis à Hanoï de rouvrir dès que la Résolution du gouvernement No 128/NQ-CP sur "l'adaptation sûre et flexible et le contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19 " a été rendue publique.

Il a également précisé que dès les mesures de confinement, les clusters industriels de Hanoï ont été bien protégés et ont maintenu leurs opérations normales. En conséquence, l'indice de croissance industrielle de Hanoï en 2021 est supérieur à celui de 2020, atteignant 4,78 %. Hanoï a continué de bien croître au premier trimestre de 2022.

Le dirigeant de la ville a estimé que Hanoï et Singapour auraient de nombreuses opportunités de coopération, en particulier dans les domaines potentiels tels que politique, contrôle de l’épidémie de COVID-19, investissement, commerce, tourisme et développement de la ville intelligente, éducation et formation, culture... Le secrétaire du Comité municipal du Parti a suggéré que Singapour élargisse ses investissements dans d'autres domaines que l'immobilier, investisse dans le développement de villages d'artisanat, évalue la faisabilité de la construction d’un parc industriel Vietnam-Singapour à Hanoï.

L'ambassadeur Jaya Ratnam a convenu que les deux parties devraient renforcer la solidarité et la coopération dans les temps à venir, soulignant la grande confiance politique entre le Vietnam et Singapour. Les deux parties peuvent promouvoir la coopération comme le développement des ressources humaines, la promotion du tourisme durable, l’élargissement des échanges entre les deux peuples…

L'ambassadeur Jaya Ratnam. Photo : hanoimoi



Concernant l’investissement et le commerce, Jaya Ratnam a déclaré que les entreprises singapouriennes souhaitent accroître leur investissement à Hanoï et dans les localités voisines, suggérant que les deux parties devraient bientôt échanger pour promouvoir leur coopération dans les domaines d'intérêt pour Hanoï.

L'ambassadeur a espéré qu'avec "des actions concrètes et des résultats concrets", Hanoï et Singapour prendraient bientôt des mesures pour transformer le désir de coopération en actions précises, afin de faire écho aux anniversaires des 50 ans de l'établissement de relations diplomatiques et des 10 ans de la mise en place du Partenariat stratégique Vietnam - Singapour en 2023. -VNA