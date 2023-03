Les ambassadeurs des pays arabes au Vietnam et les anciens ambassadeurs du Vietnam dans les pays arabes. Photo: Ambassade d'Arabie saoudite au Vietnam



Hanoi (VNA) - Sur la base des très bonnes relations traditionnelles du passé, le moment est venu de porter les relations du Vietnam avec les pays arabes à une nouvelle hauteur, a déclaré lundi soir 13 mars à Hanoi l'ambassadeur d'Arabie saoudite au Vietnam, Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, lors d’une rencontre entre les ambassadeurs des pays arabes au Vietnam et les anciens ambassadeurs du Vietnam dans les pays arabes.

L'ambassadeur saoudien a affirmé que la réunion était une bonne occasion pour les ambassadeurs de discuter des mesures susceptibles de promouvoir les relations entre le Vietnam et le bloc arabe.

Selon l'ambassadeur A. Dahlwy, le Vietnam entretient de bonnes relations diplomatiques et amicales avec tous les pays de la région et est toujours très apprécié.

L'Arabie saoudite et les pays arabes considèrent le Vietnam comme un point lumineux en termes de croissance économique. De nombreux pays souhaitent coopérer plus étroitement avec le Vietnam dans les temps à venir. Pendant ce temps, les pays arabes ont un grand potentiel dans les domaines de l'économie, de la finance et du commerce. Aussi le potentiel de coopération entre les deux parties est-il énorme.

Les ambassadeurs des pays arabes au Vietnam, dont les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Algérie, la Palestine et le Maroc, ont affirmé que le Vietnam et les pays arabes entretiennent de très bonnes relations traditionnelles, soulignant que le Vietnam est un partenaire important des pays arabes en Asie du Sud-Est. Les anciens ambassadeurs vietnamiens dans les pays arabes ont affirmé leur volonté de coopérer avec la communauté arabe pour développer davantage les relations bilatérales et feront de leur mieux pour renforcer la coopération entre les deux parties.

Selon l'Office général des statistiques du Vietnam, la coopération économique et d'investissement entre le Vietnam et les pays arabes a obtenu des résultats positifs ces dernières années. Les échanges commerciaux sont en constante augmentation, atteignant 14,9 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 11,34% par rapport à 2021. La coopération dans le domaine du travail se développe également activement. De nombreux experts et travailleurs vietnamiens ont contribué au développement des pays de la région... -VNA