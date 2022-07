La 9e Consultation politique Vietnam-Venezuela . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, Mme Capaya Rodriguez, effectue une visite officielle au Vietnam du 6 au 10 juillet, à l'occasion du 15e anniversaire de l'établissement du partenariat intégral entre les deux pays (1er juin 2007 - 1er juin 2022).



Le 8 juillet, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu Mme Capaya Rodriguez, affirmant la haute considération des relations d’amitié et de coopération traditionnelle ainsi que du partenariat intégral entre le Vietnam et le Venezuela. Il a suggéré que les deux parties renforcent davantage leurs relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement, notamment la levée des obstacles de deux projets de coopération dans le pétrole, le gaz et l'agriculture ; maintiennent et promeuvent l’efficacité de la Consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères et du Comité intergouvernemental.

Capaya Rodriguez a hautement apprécié les réalisations obtenues par les deux pays dans la coopération au fil des ans ainsi que dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Elle a admiré et hautement apprécié les grandes réalisations du Vietnam dans divers domaines, en particulier dans les domaines socio-économiques, des relations extérieures, de la sécurité et de la défense... ainsi que les réalisations positives dans la réponse à la pandémie de COVID-19 et dans la reprise post-pandémique.

Le même jour, le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc et la vice-ministre Capaya Rodriguez ont tenu la 9e Consultation politique. Les deux parties ont convenu de mesures visant à promouvoir les relations entre les deux pays et discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun, affirmant leur soutien au règlement des différends par des moyens diplomatiques et pacifiques, sur la base du droit international.

Dans le cadre de sa visite au Vietnam, la responsable vénézuélienne a également travaillé avec des dirigeants de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, etc. Elle est venue rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée et visité quelques lieux historiques - culturels du Vietnam. -VNA