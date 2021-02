Kien Giang (VNA) - Kien Giang qui est l'une des 28 provinces et villes côtières du pays, se situe dans le delta du Mékong. La province abrite Phu Quoc, première ville insulaire du Vietnam. La zone marine de Kien Giang qui s'étend sur plus de 63.290 km², à la frontière de certains pays membres de l'ASEAN, possède un littoral de 200 km et plus de 140 îles et îlots.

Une plage dans la ville insulaire de Phu Quoc, province de Kien Giang. Photo: VNA

Avec de tels avantages et potentiels, Kien Giang compte devenir l’un des pôles de l’économie maritime du pays d’ici 2025, contribuant à la mise en œuvre de la Stratégie de développement durable de l'économie marine du Vietnam jusqu'en 2030 avec une vision jusqu'en 2045.

La province se concentra sur la promotion des secteurs importants tels que l’aquaculture, le tourisme maritime, l’énergie, le transport maritime, a déclaré Mai Van Huynh, secrétaire adjoint permanent du comité provincial du Parti.

En 2020, Kien Giang s’est classée au 2e rang parmi les provinces dans le delta du Mékong en termes de développement économique et l’économie maritime a représenté 79,75% du PIB provincial.

La même année, la province a accueilli plus de 5,2 millions de visiteurs et réalisé une recette de 7.867 milliards de dongs, soit un recul respectivement de 57,7% et de 40,7% en glissement annuel.

Kien Giang se concentre sur l’accélération du développement durable de son secteur aquacole, fixant l’objectif d’une production aquacole annuelle de 800.000 tonnes d’ici 2025.

La province cherche à mettre fin à la pêche illégale, à promouvoir la pêche hauturière, la transformation pour créer des produits aquatiques de haute qualité et à haute valeur économique.

Des poissons à un marché à Duong Dong dans la ville insulaire de Phu Quoc. Photo: VNA

Elle se concentre également sur la modernisation de ses infrastructures touristiques, notamment à Phu Quoc pour faire de cette ville insulaire un pôle d'écotourisme marin au niveau international.

Pour le développement de l'industrie énergétique, la province appelle les investissements dans l'énergie éolienne, l'énergie au gaz, l'énergie solaire et d'autres énergies renouvelables.

La province prévoit d'investir dans la construction d'itinéraires de trafic côtier dans la région, d'améliorer les services logistiques, de mobiliser des investissements dans le développement de ports maritimes, de flottes de commerce et de renforcer la connectivité avec d’autres localités et pays.

Parallèlement, elle s'intéresse également à la conservation de la biodiversité, à la restauration des écosystèmes marins, en particulier des mangroves, des forêts de protection côtières, tout en exploitant de manière efficace et durable les ressources naturelles. -VNA