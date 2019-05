Photo : baomoi.com



Hanoï (VNA) - Depuis quelques années, les marques vietnamiennes sont de plus en plus présentes sur le marché international. Ce constat s’explique par deux facteurs majeurs: l’amélioration de la qualité des produits des sociétés exportatrices et les campagnes de valorisation des marques vietnamiennes menées par le gouvernement au cours de ces 16 dernières années.



L’engagement des entreprises vietnamiennes



En 2008, seules 30 entreprises vietnamiennes répondaient aux critères d’obtention du label vietnamien. En 2018, elles étaient une centaine à l’avoir obtenu. L’amélioration de la qualité des produits et la compétitivité des entreprises exportatrices ont nettement contribué à l’essor de l’économie nationale. En effet, depuis dix ans, le volume des exportations augmente d’environ 16% par an. En 2018, la valeur des exportations affichait 243 milliards de dollars.



«May 10 est aujourd’hui une marque de vêtements très populaire au Vietnam, mais cette popularité n’a pas été facile à construire. C’est le résultat d’un effort collectif. Comprendre et s’adapter au goût des consommateurs vietnamiens et étrangers a fait l’objet d’un processus très long mais les résultats sont présents aujourd’hui», explique Thân Duc Viêt, PDG de la société d’habillement May 10.



La société Trân Phú s’est adaptée très rapidement aux contraintes de la quatrième révolution industrielle. Consciente des nouveaux enjeux, cette compagnie électro-mécanique n’a cessé de se remettre en question et d’appliquer les nouvelles technologies dans ses chaînes de production. Ses produits ont la réputation d’être parfaitement fiables, économiques et peu énergivores.



«Depuis 35 ans, la société Trân Phú investit dans les nouvelles technologies pour être en mesure d’offrir à nos consommateurs la meilleure qualité au meilleur prix. Nous sommes aussi très attentifs au service après-vente», indique La directrice adjointe Dô Thi Thu Trà.



Promouvoir les marques vietnamiennes à l’international



Les actions menées par le gouvernement en faveur de la valorisation des marques nationales ont été très nettement positives. Avec 235 milliards de dollars en valeurs de marques, le Vietnam occupait en 2018 le 43e rang du classement Brand Finance Nation brands 100, soit une progression de deux places par rapport à 2017.



Afin de faire connaître plus activement les marques vietnamiennes à l’international, le ministère de l’Industrie et du Commerce élabore en ce moment un nouveau programme qui sera présenté au gouvernement.



«Nous souhaitons promouvoir les marques vietnamiennes avec la même force que le tourisme et les projets d’investissement. Nous allons aider les entreprises vietnamiennes à conquérir le marché international», précise Vu Bá Phú, responsable du département de Promotion commerciale.



Les représentations diplomatiques vietnamiennes à l’étranger, les agences de tourisme et les organes de promotion seront mis à contribution pour défendre et faire connaître auprès des consommateurs et des investisseurs, les marques vietnamiennes. -VOV/VNA