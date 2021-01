Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'exploitation efficace du marché polonais permettra aux produits vietnamiens d’accéder plus facilement au marché de l'Union européenne (UE).

Telle est l’estimation de plusieurs experts lors d’un séminaire sur les perspectives des exportations de marchandises vers l'UE via la Pologne après l’entrée en vigueur de l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA). Ce séminaire a été organisé par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC) le 28 janvier.

Selon le directeur adjoint de l'ITPC, Tran Phu Lu, l’EVFTA favorise le commerce entre le Vietnam et la Pologne. En 2020, malgré le COVID-19, le commerce bilatéral s’est chiffré à 2,115 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 17,6%. Les exportations vietnamiennes ont atteint près de 1,774 milliard de dollars (+18,4%); et les importations, 341 millions de dollars (+13,9%).

Selon le chef du bureau de représentation du Département polonais de l’investissement et du commerce à Ho Chi Minh-Ville, Piotr Harasimowicz, le Vietnam est le 19e fournisseur de produits pour la Pologne.

La mise en œuvre de l'EVFTA, qui vise à supprimer jusqu’à 99% des droits de douane des produits européens et vietnamiens, favorise les exportations vietnamiennes vers la Pologne et, plus généralement, l’UE. -VNA