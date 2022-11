Des participants au Forum. Photo: VNA

Bangkok (VNA) – Un forum de promotion de la commercialisation des fruits vietnamiens a été organisé le 2 octobre à Bangkok par l’Association des fruits et légumes et le Bureau commercial du Vietnam en Thaïlande.

Le Vietnam exporte actuellement des fruits vers plus de 70 pays et territoires dans le monde dont la Chine, les États-Unis, le Japon.

Lors du forum, Le Thi Mai Anh, représentante du Département des marchés asiatiques et africains, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné les potentiels de coopération entre le Vietnam et la Thaïlande dans le secteur agricole. Elle a proposé que les deux pays coopèrent dans l’édification de chaînes de production et d’approvisionnement concernant des produits agricoles pour en exporter vers un troisième pays.

Le Thi Mai Anh, représentante du Département des marchés asiatiques et africains, lors du Forum. Photo: VNA

L’attaché commercial vietnamien Nguyen Thanh Huy a recommandé aux entreprises nationales de se renseigner sur les goûts des consommateurs thaïlandais et de privilégier le développement des produits organiques ou à base végétarienne.

De son côté, Paul Le, vice-président de Central Retail Vietnam, membre du géant distributeur thaïlandais Central, a suggéré aux entreprises vietnamiennes d’améliorer leur emballage et de diversifier leurs produits. -VNA