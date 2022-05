Vue de l'atelier. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - Un atelier sur les opportunités de promotion du commerce entre les provinces du Centre du Vietnam et l'Inde en 2022 a eu lieu mardi 10 mai dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa, dans le but de renforcer les échanges commerciaux entre les deux parties.

Organisé par le Comité populaire provincial de Khanh Hoa en coordination avec le Consulat général d'Inde à Ho Chi Minh-Ville, l'atelier a vu la participation en présentiel et par visioconférence de délégués du ministère de l'Industrie et du Commerce, de cinq provinces côtières vietnamiennes (Khanh Hoa, Binh Dinh, Phu Yen, Ninh Thuan et Binh Thuan), de gestionnaires et d'entrepreneurs en Inde.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa, Dinh Van Thieu, l'atelier visait à renforcer l'échange d'informations et la coopération entre entreprises des deux pays, élargissant ainsi le marché de consommation, en particulier pour les produits typiques de localités vietnamiennes.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, en 2021, malgré la pandémie de COVID-19, le commerce entre le Vietnam et l'Inde a atteint 13,2 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 36%. Les exportations vietnamiennes ont atteint 6,3 milliards de dollars (+20%) et les importations, 6,9 milliards (+57%).

Au cours des trois premiers mois de 2022, les échanges commerciaux bilatéraux ont été estimés à 4 milliards de dollars, en hausse de 24% en variation annuelle.

Le Vietnam est actuellement le 4e partenaire commercial de l'Inde au sein de l'ASEAN et le 18e au monde. De son côté, l'Inde est le 7e partenaire commercial et le 9e marché à l'export du Vietnam.

Après l’établissement de leur partenariat stratégique intégral en 2016, le commerce bilatéral a doublé, dépassant la barre des 10 milliards de dollars. Les deux pays ont fixé l’objectif de 15 milliards de dollars en 2022. -VNA