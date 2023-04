Hanoi (VNA) - Dans le contexte où la production industrielle, la contribution du secteur des entreprises ainsi que les exportations en baisse au premier trimestre de l'année, les résultats de décaissement du capital d'investissement public est encore plus important.

Photo : VNA

Lors d’une conférence tenue récemment en vue de discuter des mesures pour lever les obstacles pour la bonne mise en œuvre des ouvrages et projets, le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et aux branches d'accélérer la réforme des procédures administratives, d'approuver bientôt des projets, d'accélérer la mise en œuvre des projets, de fournir suffisamment de matériaux de construction aux entrepreneurs.



Le gouvernement a déterminé que l'investissement public était à la fois une ressource et un moteur du développement. La tâche de développement socio-économique en 2023 met l'accent sur l'accélération du décaissement des fonds d'investissement public, la réalisation efficace du programme de relance et de développement socio-économiques et des trois programmes cibles nationaux.



Selon le chef du gouvernement, ces tâches sont particulièrement importantes en termes d'économie, de politique, de société, de défense et de sécurité, en supprimant les goulets d'étranglement, en créant une base pour les infrastructures socio-économiques, en menant des investissements, en ouvrant de nouveaux espaces de développement, en améliorant la connectivité, en garantissant la stabilité macroéconomique, l'éradication de la faim et la réduction de la pauvreté, en augmentant les ressources internes du pays afin de créer un élan pour une reprise rapide et un développement durable.

Photo : VNA

Selon les données du ministère du Plan et de l’Investissement, au premier trimestre 2023, le décaissement des fonds publics étatiques s'est élevé à 73.192,092 milliards de dôngs, soit 10,35% du plan assigné par le Premier ministre.



Selon le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung, fin mars 2023, il y avait encore 48 ministères, organes centrales et 28 localités réalisant des décaissements inférieurs à la moyenne nationale, dont 30 ministères et organes agences centrales n'ayant pas encore décaissé, soit 0% du plan d'investissement du budget de l'État en 2023.



Parmi les nombreuses raisons conduisant à la lenteur de l'allocation et du décaissement, le ministère du Plan et de l'Investissement a souligné qu'un certain nombre de projets qui devraient organiser des plans d'investissement du budget de l'État en 2023 n'ont pas encore achevé les procédures d'investissement. Parmi ceux-ci, les projets relevant du Programme de développement et de redressement socio-économiques représentent une part importante.



En outre, un certain nombre de projets clés dans le secteur des transports ont rencontré des difficultés en raison d'un manque de matériaux. Au premier trimestre, le ministère des Transports a déboursé 94.000 milliards de dongs, soit 17%, du plan d'investissement de 2023.



Selon le président du Comité populaire de Hanoi, Tran Si Thanh, au premier trimestre 2023, la ville a déboursé plus de 5.100 milliards de dongs, atteignant 11 % de son plan annuel, mais il y a 16 services, secteurs, arrondissements et districts qui n'ont pas encore déboursé. Dans les mois à venir, la ville continuera de diriger le décaissement du capital alloué, en se concentrant sur la résolution des problèmes liés au foncier et aux prix.



En effet, le gouvernement suit toujours de près la situation, exhorte les unités à mettre leurs efforts dans la préparation, la mise en œuvre et le décaissement des ressources de cet important capital.



Le Premier ministre a également mis en place des groupes de travail pour analyser les causes des retards dans les projets et les travaux afin de trouver des solutions pour améliorer la situation. Les ministères, les agences centrales et locales doivent d'urgence allouer en détail le plan d'investissement du budget de l'État en 2023 assigné par le Premier ministre conformément à la réglementation.



Hô Chi Minh-Ville se concentrera sur le décaissement des investissements publics et s’efforcera d’atteindre 35 % du plan annuel de décaissement au deuxième trimestre, 58% au troisième et 95% en fin d’année, a déclaré M. Phan Van Mai, président du comité populaire de Ho Chi Minh-Ville.



Pour favoriser le décaissement, le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a demandé aux ministères, secteurs et localités d'accélérer l'allocation détaillée du capital et la mise en œuvre des projets. - VNA