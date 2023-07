Le énéral de corps d'armée Hoang Xuan Chien a rendu une visite de courtoisie au vice-Premier ministre de Russie, Dmitry Chernyshenko. Photo : VNA



Moscou (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail en Russie, vendredi après-midi 6 juillet, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien a rendu une visite de courtoisie au vice-Premier ministre de Russie, Dmitry Chernyshenko.Hoang Xuan Chien a souligné que l'État et le gouvernement du Vietnam attachaient toujours une grande importance à la consolidation et au développement de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral avec la Russie, dont la coopération dans la défense était l’un des piliers importants. En particulier, la coopération dans le cadre du Centre tropical Vietnam-Russie est l'un des symboles des relations entre les deux pays.Dmitry Chernyshenko a affirmé que le Vietnam était un partenaire à long terme et fiable de Russie. Le pays souhaite promouvoir la coopération dans de nombreux domaines, en particulier le commerce et l'investissement, les sciences et les technologies, l'éducation et la culture.Il a hautement apprécié les activités du Centre tropical Vietnam - Russie , qui vient de célébrer son 35e anniversaire (7 mars 1988 - 7 mars 2023) et s’est déclaré convaincu que dans l'avenir, avec les réalisations et les percées dans les recherches scientifiques, le centre deviendra un centre de recherche scientifique de premier plan dans la région et dans le monde.Le 7 juillet, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, en tant que président du sous-comité vietnamien du Comité de coordination intergouvernemental sur le Centre tropical Vietnam-Russie, le vice-ministre des sciences et de l'université russe Kotanstin Mogilevskiy, président du sous-comité russe, ont coprésidé la réunion permanente du comité.Les deux parties ont reconnu et hautement apprécié les résultats des activités scientifiques et technologiques au cours des 6 premiers mois de 2023 et les activités de développement du Centre tropical Vietnam - Russie. En ce qui concerne sa stratégie de développement à l'horizon 2030, les deux parties ont convenu d’étudier et commenter le projet de stratégie et de le soumettre au coprésident du Comité de coordination pour la signature et l’approbation lors de la 10e réunion du Comité de coordination.Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien a remis, à cette occasion, l’Ordre de l'amitié à Aleksey Svichit, directeur général adjoint de la partie russe du Centre tropical Vietnam - Russie. - VNA