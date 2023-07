Photo : Somewhere in Hanoi

Hanoï (VNA) - Plus de 60.000 spectateurs ont assisté aux performances vibrantes et impressionnantes du groupe sud-coréen Blackpink lors des deux soirées du 29 et 30 juillet au stade national de My Dinh, à Hanoï.Les concerts de Blackpink ont attiré non seulement les fans dans le pays hôte, mais aussi de nombreux étrangers, des médias et des influenceurs des médias sociaux, contribuant à diffuser largement l’image du Vietnam.Les concerts de Blackpink ont également contribué à donner un élan au tourisme à Hanoï en juillet. Le Service municipal du tourisme de Hanoï estime que la ville a accueilli en juillet 2,38 millions de visiteurs ( 21,4 % en glissement annuel), dont 380.100 étrangers. Ainsi, les recettes provenant des touristes en juillet ont fortement augmenté.Le tourisme musical est une nouvelle tendance et attire l'attention des jeunes. De nombreux pays ont profité de grands événements musicaux pour attirer les touristes.Hanoï a réussi à attirer des touristes via les concerts du groupe Blackpink . La ville peut désormais viser à organiser des événements culturels et musicaux internationaux, avec la participation de grandes stars mondiales, pour favoriser le tourisme en général, l'industrie culturelle en particulier.- VNA