Hanoi (VNA) - En tant que membre actif et responsable de l'Union interparlementaire (UIP), l'Assemblée nationale du Vietnam (AN) accueillera la neuvième Conférence mondiale des jeunes parlementaires, prévue du 14 au 18 septembre à Hanoi. Il s'agit de la seule activité étrangère multilatérale importante qui sera organisée par l'AN cette année.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, et les délégués, lors de la cérémonie d'annonce du logo, de l’identité, du site web et de présentation de la bande-annonce officielle de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires. Photo: VNA

En accueillant cette conférence, le Vietnam continuera à démontrer son rôle et sa responsabilité envers la communauté mondiale, promouvoir le rôle des jeunes parlementaires et des jeunes dans la résolution des défis mondiaux actuels, contribuant ainsi à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies sur le développement durable, a déclaré Vu Hai Ha, président de la Commission des relations extérieures de l’AN, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

La conférence vise à régler les problèmes mondiaux à travers la tendance de la transformation numérique et de l'innovation afin de parvenir aux objectifs fixés dans la phase de développement actuelle du Vietnam ainsi que dans le monde, a dit Vu Hai Ha.

Vu Hai Ha, président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale du Vietnam. Photo: VNA



La conférence aura pour thème « Le rôle des jeunes dans la promotion de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à travers la transformation numérique et l'innovation ».

Ce sujet est hautement apprécié par les amis internationaux, a-t-il indiqué, ajoutant le but du Vietnam qui est de promouvoir les contributions des jeunes à l’agenda des Nations Unies et aux tendances mondiales actuelles du développement telles que la transformation numérique et l’innovation. Les valeurs culturelles et humaines dans le développement durable font également l’objet de cette conférence.

64 délégations se sont inscrites à l'événement, avec un total de 244 participants, dont 172 législateurs et 72 assistants. Selon Vu Hai Ha, avec la large participation de jeunes parlementaires du monde entier, ils contribueront à la législation, au renforcement des institutions et aux décisions sur des questions importantes, en particulier l'allocation des ressources et du budget. -VNA