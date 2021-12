Le séminaire sur la connexion des experts expatriés à l'écosystème national de l'innovation. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le réseau des associations des intellectuelles vietnamiennes à l’étranger soutenant l'innovation et la commercialisation des technologies, a vu le jour lors d'un séminaire tenu le 4 décembre à Hanoï.

Ayant pour thème "Connecter les experts expatriés à l'écosystème national de l'innovation", le séminaire a été organisé par le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger, en collaboration avec le bureau de projet national de soutien à l'écosystème de startup innovant (projet 844) et d'autres organes concernés.

À travers ce réseau, des agences de gestion de l'État pourront promouvoir les ressources et recueillir des commentaires des expatriés sur des questions auxquelles ils doivent faire face lors de leur participation à l'écosystème national de startup innovant au Vietnam, a déclaré Pham Quang Hieu, vice-ministre des Affaires étrangères et chef du Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger.

De son côté, le vice-ministre des sciences et technologies, Tran Van Tung a annoncé que son ministère mettait en œuvre l'initiative de la « Plateforme d'innovation ouverte » pour promouvoir et étendre les opportunités de coopération et d'investissement potentielles entre des groupes, sociétés, inventeurs, chercheurs et start-ups au Vietnam et à l'étranger, créant ainsi une force pour l'innovation et la créativité dans les secteurs économiques et contribuant à la reprise active et à la croissance nationale dans la Nouvelle normalité.

Le séminaire devrait mettre en relation les grandes sociétés et entreprises opérant au Vietnam avec des associations d'experts à l'étranger ; proposant ainsi des orientations et des solutions appropriées pour favoriser le développement de l'écosystème national de startup innovant, a-t-il ajouté. -VNA