Depuis le début du quatrième trimestre 2023, de nombreuses entreprises de vente au détail à travers le pays préparent des marchandises et augmente de 20-30% de leur volume par rapport aux mois ordinaires. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon l'Office général des statistiques, en novembre dernier, la demande de consommation alimentaire, d'articles culturels, d'éducation, de services d'hébergement, de restauration, de voyages à travers le pays a considérablement augmenté, contribuant à ramener le total des ventes au détail de biens et de services aux consommateurs à novembre à 552,7 billions de dongs, en hausse de 1,4% par rapport au mois précédent et de 10,1% en glissement annuel.Évaluant le pouvoir d'achat domestique, le Département du marché intérieur (ministère de l'Industrie et du Commerce), a estimé que les résultats ci-dessus provenaient une part de programmes de promotion visant à stimuler la consommation, en particulier auprès des groupes de produits alimentaires et de vêtements.Le Département du marché intérieur prévoit également que le pouvoir d'achat augmentera davantage, notamment pendant deux périodes de shopping majeures : le Nouvel An 2024 et le Nouvel An lunaire du Dragon (Têt traditionnel). Par conséquent, le ministère de l'Industrie et du Commerce a coordonné avec les localités, les entreprises, les fabricants et les associations industrielles pour organiser de nombreuses activités visant à relier offre et demande de biens, à diversifier et à promouvoir les marques de produits régionaux et diversifier les canaux de distribution. En particulier, un programme national de promotion est lancé du 4 décembre 2023 au 10 janvier 2024 dans l’ensemble du pays.Selon Le Hoang Tai, directeur adjoint de l’Agence de promotion du commerce (ministère de l'Industrie et du Commerce), ce programme vise à renforcer les activités de promotion commerciale associées à la promotion de la marque des produits vietnamiens, à mettre en œuvre de solutions synchrones pour développer le marché intérieur, à stimuler consommation et les activités de production, d'affaires, contribuant à la reprise économique et au développement de l'économie du pays.En réponse à ce programme, depuis le début du quatrième trimestre 2023, de nombreuses entreprises de vente au détail à travers le pays préparent des marchandises et augmente de 20-30% de leur volume par rapport aux mois ordinaires et collabore étroitement avec les fournisseurs pour stabiliser les prix jusqu’à fin 2023. De même, depuis fin novembre, de nombreuses entreprises mettent en place des réductions de prix importantes sur des dizaines de milliers d’articles de consommation essentiels.Dans les systèmes de vente au détail tels que Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food à Hô Chi Minh-Ville, ces unités appliquent de nombreuses réductions allant jusqu'à 65% sur de nombreux articles tels que les aliments frais, les articles ménagers, les articles de mode et les cosmétiques.Commentant les tendances en matière de shopping à la fin de cette année, la société d'études de marché Kantar Vietnam prévoit que le pic d'achat tombera environ 5 semaines avant le Têt, soit du 7 janvier au 10 février 2024. Les consommateurs ne réduisent peut-être pas leurs dépenses en articles essentiels et en cadeaux du Têt, mais ont tendance à chercher des produits avec les fortes promotions, comme les produits alimentaires.Ainsi, selon les détaillants, la préparation complète des sources de marchandises ainsi que les promotions importantes contribueront à augmenter les revenus de fin d'année de 15 à 20% par rapport aux mois ordinaires. –VNA