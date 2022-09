Hanoi (VNA) - Le vice-Premier Lê Minh Khai s’est entretenu lundi, 12 septembre, à Hanoï avec le vice-Premier ministre et ministre singapourien des Finances, Heng Swee Keat, en visite officielle au Vietnam, du 11 au 15 septembre.

Lors de l'entretien. Photo : VNA

Les deux hommes se sont réjouis de la coopération bilatérale et ont convenu d’approfondir le partenariat stratégique Vietnam – Singapour dans tous les domaines.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a encouragé les entreprises singapouriennes à importer les principaux produits d'exportation du Vietnam tels que les produits agricoles, aquatiques, les textiles,.. créant des conditions favorables à l'introduction des produits alimentaires transformés du Vietnam dans le système de distribution à Singapour.

Il a exhorté les entreprises singapouriennes à investir dans les zones VSIP selon les orientations des zones industrielles vertes, intelligentes, de haute technologie.

Le vice-Premier Lê Minh Khai (droite) et le vice-Premier ministre et ministre singapourien des Finances, Heng Swee Keat. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Heng Swee Keat a affirmé qu'il y avait encore beaucoup de potentiel dans la coopération économique entre les deux pays et a convenu que les deux parties devraient renforcer la coopération bilatérale afin de connecter le commerce, de relier les chaînes de production et de transformation et de participer plus profondément à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Dans les temps à venir, les deux dirigeants ont décidé de se focaliser sur les énergies renouvelables, le développement durable, l’innovation, la transition numérique, l’économie numérique, la gestion des risques dans les secteurs financier et bancaire, la cybersécurité ou encore la formation des ressources humaines à l’ère de la 4e révolution industrielle.

Ils ont également affirmé leur volonté de coopérer pour contribuer à valoriser le rôle central de l’ASEAN dans la région. - VNA