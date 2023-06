Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine a maintenu sa tendance de développement et obtenu de nombreux résultats positifs.En 2022, les échanges de haut niveau ont été maintenus, notamment la visite officielle très réussie en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (30 octobre - 1er novembre). Par ailleurs, les deux secrétaires généraux des deux Partis ont régulièrement échangé les lettres et messages, à l'occasion des événements importants dans chaque pays et dans les relations entre les deux pays.Les deux parties ont organisé avec succès le 13 juillet la 14e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine.La coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays ont maintenu une bonne croissance. Le Vietnam est le quatrième partenaire commercial mondial de la Chine avec un commercial bilatéral affiché en 2022 de 175 milliards de dollars. Au cours des cinq premiers mois de 2023, le commerce extérieur du Vietnam avec la Chine a atteint 61,5 milliards de dollars, en baisse de 14,5 % par rapport à la même période en 2022.Concernant les investissements, au cours des cinq premiers mois de 2023, les investissements de la Chine ont atteint 1,08 milliard de dollars dispersés dans 156 projets, ce qui en fait le troisième investisseur en investissement direct étranger (IDE) au Vietnam (après Singapour et le Japon). Au 20 mai, la Chine a maintenu la 6e position parmi les 143 pays et territoires investissant des IDE au Vietnam avec 3.720 projets valides, avec un capital social total de près de 24,9 milliards de dollars.La Chine est le leader du nombre de touristes au Vietnam depuis de nombreuses années. Après la contrôle de la pandémie COVID-19, à partir du 15 mars, la Chine a officiellement rétabli l'autorisation aux groupes de touristes de se rendre au Vietnam. Le pays a rouvert un certain nombre de lignes commerciales entre les localités des deux pays (Hanoi - Pékin) et ajusté les politiques de visa, d’entrée et de sortie, de quarantaine médicale pour les étrangers venant en Chine...La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine vise à mettre en œuvre la politique étrangère du 13e Congrès du Parti ; continuer à concrétiser et à mettre en œuvre les résultats de la visite officielle du leader du Parti Nguyen Phu Trong en Chine, avec la publication de la “Déclaration conjointe Vietnam-Chine sur la poursuite de la promotion et de l'approfondissement des relations entre le Vietnam et la Chine”.En Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera au WEF (Fotum économique mondial) de Tianjin 2023, organisé par le WEF, en collaboration avec le gouvernement chinois.Le Vietnam et le WEF ont établi des relations en 1989. Au cours des dernières années, les relations entre le Vietnam et le WEF ont continué à bien se développer. La coopération entre les deux parties est de plus en plus substantielle et se concentre sur des domaines importants tels que le conseil en macro-politique, la réduction des déchets plastiques, l'agriculture durable, la formation des ressources humaines et la transformation numérique.Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang, le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait prononcer un discours important lors de la séance plénière ; assister et prendre la parole lors de la session des dirigeants sur la prévention d'une décennie perdue ; rencontrer le président du WEF, Klaus Schwab, et des dirigeants du WEF; co-présider le Dialogue sur la stratégie nationale du Vietnam et du WEF ; avoir des contacts bilatéraux avec de chefs du gouvernement de pays et des entreprises de certains pays.La présence du dirigeant vietnamien à cet événement est l'occasion pour le Vietnam d'affirmer constamment la politique étrangère du Parti et de l'État dans un esprit d'indépendance, d'autonomie et de diversification et de multilatéralisation, d'intégration internationale approfondie et globale; tout en attirant les investissements, en promouvant l'image du pays, en renforçant les relations avec les entreprises mondiales, en actualisant les nouvelles tendances, en faisant avancer la pensée de développement et d’administration. - VNA