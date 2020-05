Photo d'illustration : Internet

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient de promulguer la directive N°22/CT-TTg sur la promotion de la mise en œuvre des mesures de développement du paiement sans numéraire au Vietnam.

Concrètement, la Banque d'État du Vietnam doit achever dans les meilleurs délais le perfectionnement du couloir juridique pour les paiements sans numéraire et électronique, de travailler avec les autres organes compétents pour soumettre avant le 1er juillet au gouvernement un nouvel arrêté sur le paiement sans numéraire.

Elle doit également continuer de rechercher des mécanismes et politiques sur les frais de services de paiement afin d’encourager les organisations et les particuliers à effectuer des paiements sans numéraire.

Parallèlement, la banque centrale vietnamienne dirigera l’édification et le développement d’un système de compensation des paiements électroniques automatique pour les paiements ACH, en vue d’une mise en service officielle avant le 15 décembre 2020.

ACH est un acronyme qui signifie Chambre de compensation automatisée. En règle générale, il s’agit d’un service de paiement qui contrôle et transcende les autres transactions de paiement électroniques. Les paiements ACH sont hautement considérés comme irréprochables et fiables dans un nombre de transactions illimitées et variées. -VNA