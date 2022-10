Mme Barbara Eibinger-Miedl, ministre de l'Économie, du Tourisme, des Sciences et de la Recherche de l'État de Styrie de l’Autriche. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a reçu le 19 octobre Mme Barbara Eibinger-Miedl, ministre de l'Économie, du Tourisme, des Sciences et de la Recherche de l'État de Styrie de l’Autriche, en visite de travail dans la ville.

Appréciant le potentiel et la force de développement économique de l'État de Styrie, Vo Van Hoan a estimé que Ho Chi Minh-Ville et l'État autrichien avaient beaucoup de potentiels pour la coopération dans divers domaines comme le développement des énergies renouvelables, le transport vert, la transformation numérique... Ho Chi Minh-Ville est prête à accueillir et à créer les conditions pour que les entreprises de Styrie viennent explorer les opportunités et promouvoir les investissements, en particulier dans le Parc industriel d'application de développement de haute technologie qui sera prochainement inauguré.

Mme Barbara Eibinger-Miedl a souligné que l'État de Styrie était situé au centre de l'Autriche et de l'Europe, disposant de nombreux paysages magnifiques, des stations balnéaires et possédant des atouts dans l'exportation de marchandises ainsi que d'un système d'universités et d'instituts de recherche de premier plan en Europe. C'est aussi les domaines que l'État de Styrie souhaite partager et coopérer avec la ville vietnamienne.

La rencontre entre les deux parties. Photo : VNA



Elle a estimé qu’outre les transports, les technologies vertes, les technologies Nano et des semi-conducteurs, l'État de Styrie souhaitait promouvoir la coopération avec la mégapole du Sud dans les domaines de coopération mutuellement bénéfique comme la technologie verte, la construction de la ville intelligente, le développement de l’économie circulaire.

Lors de la rencontre les membres de la délégation de l'État de Styrie et des représentants de services, secteurs de Ho Chi Minh-Ville ont présenté et échangé des idées et des solutions pour promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines tels que la construction urbaine verte, la transformation de la technologie de traitement des déchets, l'économie circulaire dans l'utilisation de l'eau, traitement des déchets... - VNA