Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors du Forum de haut niveau de l'ASEAN sur la coopération sous-régionale pour une croissance durable et inclusive. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Forum de haut niveau de l'ASEAN sur la coopération sous-régionale pour une croissance durable et inclusive a eu lieu le 30 novembre, en présentiel et à distance, selon l'initiative proposée par le Vietnam

L'événement a vu la présence du Premier ministre du Vietnam, Pham Minh Chinh, du Premier ministre du Laos, Phankham Viphavanh, du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn, ainsi que des représentants de ministères et agences, d'experts, de gestionnaires et d'organisations internationales.

En marge du Forum, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères et chef de la délégation des hauts fonctionnaires de l'ASEAN (SOM) du Vietnam, Nguyen Quoc Dung, a partagé avec la presse d'un certain nombre de contenus sur cette initiative du Vietnam.

Selon le diplomate vietnamien, l'ASEAN compte un certain nombre de sous-régions avec des développements, des forces, des difficultés et des avantages différents. Les pays membres des sous-régions coopèrent entre eux et bénéficient en même temps du soutien de partenaires extérieurs. Cependant, l'attention accordée par l'ASEAN aux sous-régions est encore limitée.

Le Vietnam estime que si les entreprises des pays partenaires de l'ASEAN ont trouvé des opportunités commerciales dans les sous-régions, les entreprises régionales n'ont pas profité de cet avantage.

Pour cette raison, le Vietnam a proposé d'organiser ce Forum pour aligner le développement des sous-régions avec le processus commun de l'ASEAN.

L'initiative du Vietnam a été très appréciée, en particulier dans le contexte de reprise post-COVID-19.

L'organisation de ce Forum vise également à souligner le rôle central de l'ASEAN, qui a la responsabilité de connecter et de diriger les pays des sous-régions dans tous les domaines, tout en apportant des ressources et contribuant au développement, à la paix, à la stabilité et à la paix dans la région ainsi que dans le monde.

Selon le vice-ministre Nguyen Quoc Dung, le Forum s'inscrivait dans la continuité des efforts du Vietnam depuis l'Année de la présidence vietnamienne de l'ASEAN 2020, afin de promouvoir le développement des sous-régions du bloc régional, associé au processus de construction de la Communauté de l'ASEAN.

Le Forum a été l'occasion pour les dirigeants des pays de la sous-région ainsi que de l'ASEAN de s'entendre sur des orientations et politiques afin de créer des conditions favorables aux entreprises. -VNA