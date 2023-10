Les crédits verts se concentrent principalement sur les énergies renouvelables, les énergies propres (45%) et l'agriculture verte (31%). Photo : tapchitaichinh.vn



Hanoï (VNA) - Selon le docteur Nguyen Quoc Hung, vice-président et secrétaire général de l'Association des banques du Vietnam, le crédit vert et la banque verte jouent un rôle très important dans la mise en œuvre réussie de la Stratégie nationale sur la croissance verte pour la période 2021-2030, vision à l'horizon 2050.Ces derniers temps, le secteur bancaire s’est toujours efforcé d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement dans ladite Stratégie et a obtenu de nombreux résultats importants.La Banque d'État du Vietnam (BEV) a publié de nombreux documents sur le crédit conformément aux objectifs de protection de l'environnement, de réduction des émissions de carbone pour promouvoir la croissance verte. Elle a également intégré des exigences en matière de protection de l'environnement dans la réglementation en vigueur sur les activités de prêt des établissements de crédit et des succursales de banques étrangères.« On peut estimer que le couloir juridique au Vietnam s'améliore progressivement pour favoriser le crédit vert et la banque verte », a affirmé Nguyen Quoc Hung.Les établissements de crédit, eux, ont également montré une attention croissante à la responsabilité de développer le crédit vert, en élaborant des programmes de crédit préférentiel pour les clients dont les projets et plans de production et d'affaires répondent aux objectifs de croissance verte, ou dont les produits répondent aux conditions de protection de l'environnement.Les dernières données du Département du crédit des secteurs économiques (rattaché à la BEV) montrent que jusqu’à fin juin 2023, l'encours de crédits verts était de près de 528.300 milliards de dôngs, représentant environ 4,2% de l'encours total de crédit de l'ensemble de l'économie.Parmi les 12 domaines verts guidés par la BEV, les crédits se concentrent principalement sur les énergies renouvelables, les énergies propres (45%) et l'agriculture verte (31%).Dans les temps à venir, la BEV continuera à mettre en œuvre des solutions visant à promouvoir les activités du secteur bancaire en faveur des objectifs de croissance verte, contribuant ainsi à soutenir la reprise de l'économie.-VNA