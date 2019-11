Hanoï (VNA) - La Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), en collaboration avec le ministère du Commerce de la Thaïlande et l'Institut du Mékong, a organisé le 7 novembre, à Hô Chi Minh-Ville, le forum du commerce Mékong - Lancang 2019 sur le thème “faciliter les investissements et les affaires dans le secteur agricole grâce à l'innovation dans l'industrie des aliments transformés”.

Forum du commerce Mékong - Lancang 2019 le jeudi 7 novembre à Hô Chi Minh-Ville.



Selon Watcharas Leelawath, directeur exécutif de l'Institut du Mékong, l'agriculture et l'industrie alimentaire sont l'un des secteurs économiques clés, qu'il est prioritaire de développer dans les pays de la sous-région du Grand Mékong en général et du Vietnam en particulier. Il s'agit d'un secteur en pleine croissance qui attire les investissements étrangers, notamment grâce à des incitations fiscales, notamment des exonérations de la taxe à l'importation de technologie pour améliorer les chaînes de production.



Au cours des dernières années, les investissements des entreprises dans ce domaine ont continuellement enregistré une croissance positive. Les entreprises agricoles ont noué des liens avec des agriculteurs, des producteurs… afin d'accroître la valeur des produits et d'accéder aux chaînes de valeur mondiales. Un certain nombre de chaînes d'approvisionnement dans l'agriculture, des denrées alimentaires telles que le riz, le café, le caoutchouc, le poivre et les noix de cajou ont également été établies dans cette région.

Watcharas Leelawath, directeur exécutif de l'Institut du Mékong, lors de la cérémonie d’ouverture du forum.



Cependant, les revenus agricoles des agriculteurs de la région sont encore très bas. Par conséquent, Watcharas Leelawath a déclaré que ce forum jouait un rôle très important dans la mise en réseau des échanges entre les pays dans le secteur agricole, en créant un vaste réseau d’entreprises qui contribue à accroître la valeur des produits ainsi qu’à améliorer les revenus des agriculteurs. Le forum est également une bonne occasion pour les entreprises de pays de la région d’examiner des questions d’intérêt commun afin de rechercher des opportunités d’affaires et d’investissement à long terme.



Pour sa part, Lê Quy Kha, directeur adjoint de l'Institut des sciences et des technologies agricoles du Sud, a également déclaré que la production agricole vietnamienne avait enregistré de grandes réalisations en matière de production et d'exportation. Cependant, l'effet est toujours moyen par rapport au monde. L’industrie vietnamienne de la transformation des aliments est également confrontée à de nombreuses difficultés et défis. En particulier, le taux de pertes après récolte est encore assez élevé. Par conséquent, l'industrie de la transformation, de la conservation et de la technologie post-récolte au Vietnam ont encore beaucoup de potentiel de développement. Ce sera l'occasion pour les entreprises de la région d'investir au Vietnam dans un avenir proche.

Exposition des produits agricoles vietnamiens en marge du forum.



Lors du forum, les experts discutent également de mesures visant à promouvoir la coopération en matière de commerce et d'investissement entre les pays de la région. En particulier, dans le cadre du forum, on a organisé les rencontres directes entre plus de 70 petites et moyennes entreprises de pays de la région, ce qui donne aux entreprises la possibilité d’explorer le marché, de partager des expériences dans l’amélioration de la production et crée des possibilités de coopération en matière d’investissement. Cette activité peut également aider les PME à accéder aux chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales.



Il s'agit du deuxième forum du commerce Mékong - Lancang à être organisé pour relier les échanges commerciaux entre les pays de la région. Ce Forum se tiendra chaque année et alternativement dans les pays de la sous-région du Mékong – Lancang dans la période 2018 - 2022. -CVN/VNA