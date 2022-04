Photo d'illustration: vmha.gov.vn

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a signé la Décision n°497/QD-TTg du 21 avril 2022 sur la promulgation du Plan de mise en œuvre de la Directive n°10-CT/TW du 25 septembre 2021 du Secrétariat du Comité Central du Parti sur le renforcement la direction du Parti dans les travaux hydrométéorologiques pour répondre aux besoins d'édification et de défense nationales.

Concrètement, le vice-Premier ministre a chargé les ministères, agences et localités concernés d'accomplir 6 tâches essentielles: promouvoir la communication, l'éducation, la sensibilisation et l'efficacité dans l'exploitation et l'utilisation des informations hydrométéorologiques ; moderniser le système de surveillance, d'information et de données et améliorer la capacité et la qualité des prévisions et des alertes hydrométéorologiques ; perfectionner le cadre juridique, les mécanismes et les politiques ; améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion de l'État en matière d'hydrométéorologie ; promouvoir les rôles et la responsabilité des agences et organisations dans la mobilisation et l'utilisation efficace des ressources pour les travaux hydrométéorologiques ; renforcer l'application des sciences et technologies et promouvoir la coopération internationale.

En particulier, le vice-Premier ministre a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement de se coordonner avec le ministère de l'Information et des Communications et les agences concernées pour promouvoir la transformation numérique dans le secteur hydrométéorologique, et de construire une base de données hydro-climatiques nationale centralisée.

Le vice-Premier ministre a également demandé aux ministères, agences et localités concernés de renforcer l'inspection et l'examen pour détecter rapidement et traiter strictement les violations de la loi sur l'hydrométéorologie. -VNA