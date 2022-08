Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam Vo Van Thuong s'exprime à l'événement. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville – Un programme d'échanges culturels entre enfants du Vietnam, du Laos et du Cambodge en 2022 a été organisé samedi soir le 13 août à Hô Chi Minh-Ville (Sud) par l’antenne municipale de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.



S'exprimant lors du programme, la secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Nguyên Pham Duy Trang, également présidente du Conseil central de l'Union des enfants pionniers Hô Chi Minh, a déclaré qu'après deux ans d'interruption en raison de l'épidémie de COVID-19, cette année, ce programme a été organisé dans l'optique d'aider les enfants de trois pays à mieux comprendre les bonnes relations traditionnelles, l'histoire, la tradition, l'identité culturelle ; et à resserrer l'amitié des enfants de trois pays.



Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam Vo Van Thuong a exprimé son espoir que les enfants participant à cet événement deviendront des ambassadeurs, continueront à cultiver et à promouvoir l'amitié particulière entre les trois pays.



Il a suggéré d'organiser davantage d'activités d'échange et de coopération entre les enfants des trois pays Cambodge - Laos - Vietnam, affirmant que les dirigeants du Parti et de l'État créeront les meilleures conditions pour renforcer les échanges et la coopération entre les enfants des trois pays.



Le programme s'inscrit dans le cadre des activités lancées par les jeunes des trois pays en l'honneur de l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam - Laos, Laos-Vietnam 2022, du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos, du 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam - Laos et de l'Année de l'amitié Vietnam - Cambodge, Cambodge-Vietnam 2022, du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge. -VNA