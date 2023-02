L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc Knapper a travaillé le 22 février avec les dirigeants du Parc national de Hoang Lien. Photo : VNA



Lao Cai (VNA) - Lors de son voyage d'affaires dans la province de Lao Cai (Nord), l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc Knapper a travaillé le 22 février avec les dirigeants du Parc national de Hoang Lien.

En recevant le diplomate américain, le directeur du parc Nguyen Huu Hanh a précisé que le parc était classé dans la classe A par le Fonds pour l'environnement mondial, - le niveau le plus élevé en termes de valeur de la biodiversité du Vietnam. L'Union internationale pour la conservation de la nature a choisi le parc comme un centre de diversité des espèces végétales. Le parc a pour valeur de protéger les bassins des fleuves Rouge et Da et joue un rôle important dans la fourniture de sources d'eau pour le développement socio-économique de la région en aval.

Le Parc national de Hoang Lien compte de nombreux sommets de plus de 2.000 m de haut, dont le Fansipan de 3.143 m, surnommée le "toit de l'Indochine". Actuellement, le parc compte environ 2.847 espèces végétales, dont 147 espèces dans le Livre rouge du Vietnam et la Liste rouge mondial. Le parc compte aussi 555 espèces de vertébrés terrestres dont 60 espèces animales précieuses et rares enregistrées dans le Livre rouge du Vietnam et 33 espèces sont répertoriées dans la Liste rouge mondiale.

L'ambassadeur Marc Knapper a souligné que l'un des efforts déployés par l'ambassade des États-Unis consistait à aider le Vietnam à renforcer la conservation et le développement durable, et à coopérer avec les communautés locales pour protéger l'environnement et la biodiversité du Vietnam. L'ambassadeur a affirmé que le Vietnam et les États-Unis avaient tous deux un très grand système de parcs nationaux. Les deux parties s'efforcent de protéger la nature et de préserver les sites patrimoniaux et historiques dans les parcs nationaux.

L'ambassadeur Marc Knapper au lycée Kim Dong au chef-lieu de Sa Pa. Photo : VNA



Auparavant, l'ambassadeur Marc Knapper a assisté à une communication visant à sensibiliser les enseignants et les élèves du lycée Kim Dong au chef-lieu de Sa Pa sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et à la migration sûre. Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet "Soutenir les victimes de la traite des êtres humains pour qu'elles reviennent et se réintègrent dans la communauté", parrainé par une organisation américaine. -VNA