Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu, le 6 octobre à Hanoï, Tibor Stelbaczky, envoyé spécial de l'Union européenne (UE) et Chris Taylor, envoyé spécial du Royaume-Uni pour la mise en œuvre du Partenariat de transition énergétique juste (JETP).

Tran Hong Ha a déclaré que le JETP devait être rapidement mis en œuvre avec des actions spécifiques, avec un mécanisme de coopération entre le gouvernement et le secteur privé.

Il a fait savoir que le gouvernement du Vietnam avait approuvé la Planification nationale de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, avec un grand espace pour les énergies renouvelables. Récemment, le Vietnam a sélectionné des entreprises de premier plan pour étudier et préparer les étapes nécessaires pour la mise en œuvre, à titres d’essai, d'un projet d'énergie éolienne offshore.

Soulignant l'importance de mettre en œuvre des projets pilotes dans le cadre du JETP, Tran Hong Ha a précisé que les entreprises de premier rang de l'UE et du Royaume-Uni pouvaient coopérer avec le Vietnam pour mettre en œuvre des projets précis. Il a suggéré la création d'un centre de recherche sur les mécanismes, les politiques, les sciences et technologies pour la conversion de l'énergie au Vietnam, avec la participation de gestionnaires, de scientifiques, d'entreprises et d'institutions financières... pour proposer de nouveaux mécanismes de coopération entre les pays développés et les pays en développement, avec des ressources du gouvernement et du secteur privé pour mettre en œuvre le JETP.

Tibor Stelbaczky et Chris Taylor ont partagé le plan visant à mobiliser des ressources globales pour pouvoir mettre en œuvre le JETP via des projets, avec des approches et actions pratiques. Ils ont souhaité participer à des mécanismes d'échanges périodiques et réguliers pour apporter des solutions spécifiques et efficaces lors du processus de mise en œuvre du JETP au Vietnam.

Chris Taylor a déclaré que le mécanisme de coordination bilatérale et multilatérale dans le cadre du JETP jouait un rôle très important dans la mise en œuvre des projets d'énergie renouvelable. -VNA