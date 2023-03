Tran Tuan Anh, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale de l’économie du Parti communiste du Vietnam (droite). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Tran Tuan Anh, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale de l’économie du Parti communiste du Vietnam, a affirmé la politique transversale du Parti et de l'État vietnamien considérant toujours les États-Unis comme l'un des partenaires les plus importants.

Recevant le 23 mars à Hanoï une délégation du Conseil d’affaires ASEAN - États-Unis (USABC) accompagnée des représentants de nombreuses grandes entreprises américaines, Tran Tuan Anh a déclaré apprécier les contributions positives des entreprises américaines à la transition et à la croissance de l'économie vietnamienne.

Il a déclaré être prêt à dialoguer avec des entreprises américaines pour éliminer les questions en suspens dans la coopération bilatérale en matière économique, commerciale et d'investissement.

Le chef de la Commission centrale de l’économie du Parti a proposé à l'USABC de renforcer encore son rôle de passerelle pour promouvoir la coopération intégrale entre le Vietnam et les États-Unis, conformément aux besoins et aux intérêts des deux parties et d'élargir la coopération bilatérale dans l'investissement.

Lors de la rencontre, les deux parties ont partagé leur point de vue sur la situation, la stratégie de développement du Vietnam, des domaines prioritaires de la coopération bilatérale. Elles ont proposé la coopération dans les domaines comme la santé, l'énergie verte, les énergies renouvelables, les services financiers, l'économie numérique, la science et la technologie...

La délégation du Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN a affirmé son engagement à continuer d'accompagner et de coordonner étroitement avec le Vietnam, ç promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’économie, le commerce et l'investissement, conformément aux intérêts des deux parties. -VNA